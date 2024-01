Todo listo para la bienvenida que se merece Arturo Vidal. Colo Colo organizó una presentación a la altura de el King y espera más de 35 mil hinchas para brindarle el primer aplauso en su vuelta a los pastos del Estadio Monumental.

El (por ahora) único refuerzo del Cacique de Jorge Almirón ya tuvo su re debut con la camiseta que lo vio nacer y forjarse como profesional en la victoria 1 a 0 frente a Everton en el marco de la Copa Viña del Mar. Sin embargo, ahora va hasta Pedrero para recibir el cariño del pueblo colocolino.

La emotiva jornada está programada para este jueves este jueves 1 de febrero a partir de las 19:00 horas de Chile en el recinto de la comuna de Macul y, si no alcanzaste boleto o simplemente no puedes ir, en Redgol te contamos si hay o no dónde verla.

¿Hay transmisión para la bienvenida de Arturo Vidal en el Monumental?

La bienvenida de Arturo Vidal en el Estadio Monumental no tiene transmisión por TV ni Streaming confirmada, pero seguramente podrás seguirla en vivo a través de las redes sociales y el canal de Youtube de Colo Colo, el medio que usaron para presentarlo y también para lanzar su nueva camiseta para el 2024.

Las entradas se pusieron a la venta en el sitio web de Punto Ticket con un valor simbólico de $1 y ya se agotaron todos los sectores, por lo que se espera una fiesta con al menos 35 mil colocolinos coreando el nombre del Rey Arturo que vuelve a casa tras 17 años en el extranjero.

No se saben mayores detalles, pero desde los Albos confirmaron “Una hora de muchas sorpresas para el hincha colocolino y que tendrá al Rey Arturo como principal protagonista“.

Los números de Arturo Vidal en su primer paso por Colo Colo

Un lejano 28 de mayo del año 2005 se dio el debut oficial de Vidal con la camiseta de Colo Colo y hasta 2007 disputó un total de 56 partidos en los que marcó cinco goles y repartió seis asistencias. Además, alzó tres títulos: Apertura y Clausura 2006 y Apertura 2007.

Luego de eso, sería vendido por cerca de cinco millones de dólares al Bayer Leverkusen de la Bundesliga de Alemania en la segunda mitad de 2007. Un gran salto ya, que (sobre todo en esos años) es uno de los pocos futbolistas chilenos que no necesitaron hacer una escala en Sudamérica antes de partir a Europa.

El resto de su increíble carrera es conocido por todos: Juventus de Italia (2011-2015) Bayern Múnich de Alemania (2015-2018) FC Barcelona de España (2018-2020) Inter de Milán de Italia (2020-2022) Flamengo (2022-2023) y Athletico Paranaense (2023) de Brasil.