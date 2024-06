Colo Colo se mete de lleno en el mercado de pases en busca de un nuevo delantero. La salida de Damián Pizarro obliga al Cacique a tener otro referente y hasta Jorge Almirón ya tiene varios jugadores en carpeta.

Por lo mismo, Guillermo Paiva se refirió a la llegada de un nuevo compañero y recalcó que no se hace problemas para compartir en el ataque con otro goleador.

“Es un equipo grande, siempre llegarán nuevos refuerzos. Uno tiene que estar preparado para una competencia sana. Al que venga será bienvenido y que venga a aportar al club”, confesó en conferencia de prensa este martes.

Paiva marcó ante O’Higgins y será titular el domingo en la revancha por la Copa Chile

El paraguayo reconoció que se siente cómodo en el Cacique y si hay cambio de esquema, se ajustará rápidamente. “Me siento cómodo con cómo estamos jugando. Sería decisión del profe jugar con dos 9. Me siento cómodo con los compañeros que tengo ahora. Me he encontrado con muy buenas personas, eso es lo más importante”, recalcó el ariete.

¿Qué refuerzos llegan a Colo Colo?

En este mercado de pases la lista de nombres que han sonado en Colo Colo suma y sigue. Ahora esta semana se indicó que solo tres son los jugadores que están considerados para reforzar el ataque.

Javier Correa corre con ventaja para ser el próximo jugador del Cacique, pero en Estudiantes de La Plata no lo quieren dejar partir tan fácil. En caso de caerse, existe el plan B y C: Ignacio Pussetto y Lucas Di Yorio son las opciones que también se barajan.