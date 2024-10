El fútbol chileno se enfrasca en una nueva polémica con Colo Colo y La Calera como protagonistas, con la ANFP de invitada forzosa, en medio de la lucha por el titulo del Campeonato Nacional que sostienen los albos y Universidad de Chile.

Para poner en contexto, La Calera aceptó la solicitud de Colo Colo de aplazar el partido reprogramado para este miércoles 16 de octubre, pendiente por la fecha 25 del torneo.

Con la idea de agendarlo para el 30 de octubre, el primer problema es que por reglamento no se debería permitir, ya que las bases exigen un plazo de 15 días de anticipación. Además, todos los duelos pendientes deben estar al día antes de la fecha 28.

Por otro lado, varias voces encuentra insólito que La Calera pierda una ventaja deportiva peleando el descenso, pues Colo Colo presenta la baja de sus seleccionados.

Guarello y supuesto maletín

En Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello estalló, literalmente indignado. Incluso adhirió a la tesis de un supuesto maletín que dejó botando Cristián Caamaño. Maletín por aceptar la reprogramación, claro, para que no se vaya a mal entender.

Polémica se toma el La Calera-Colo Colo por posible nueva reprogramación.

“Escandalosa la suspensión de La Calera-Colo Colo. Supuestamente ambos clubes están de acuerdo… ¿Y saben cuál es otra anomalía? Que La Calera, peleando el descenso, prefiera jugar contra Colo Colo con todos los seleccionados. Esa es. Maletín, maletinazo. Cuál es el argumento que esgrime Colo Colo? ¿Que no tiene a sus seleccionados? No y no se puede. Y eso lo podría haber planteado hace un mes. Para mí es inaceptable, es demasiado pichanga”, dijo King Kong.

“Y por reglamento la ANFP no lo debería aceptar. Pero como (Pablo) Milad no quiere pelearse con Colo Colo… Ahí empiezan a tallar otra cosas que no son de lo futbolístico. ¡Y el reglamento está claro!”, agrega Guarello.

Añade que “además a mí me resulta sospechoso, y estoy siendo cándido, que un equipo que pelea el descenso, prefiera jugar contra Colo Colo con todos sus seleccionados en vez de jugar contra Colo Colo sin sus seleccionados”.

“Sospechoso (…) te compensamos, compadre”

Ahí Caamaño postula la posibilidad de que Colo Colo le ofreciera plata por aceptar cambiar el partido: “acá también se puede establecer que hubo un acuerdo entre los clubes, independientemente que quizás hubo una posición de Colo Colo de decir pucha, te pagamos tanta plata, el reglamento estipula que hay que avisar con 15 días de anticipación”, sostuvo.

Guarello reaccionó: ¡te compensamos, compadre! (…) Ahora convencerlo con plata es maletinazo”, encontrando nuevas palabras de Caamaño: “es casi como decir y déjate ganar. Les faltó poco para decir: y déjate ganar”. King Kong sentenció que “yo soy hincha de La Calera y me preguntan: prefieres jugar contra Colo Colo sin Palacios, Cepeda, Cortés, Pavez… (risas)”.