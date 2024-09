Adiós, que te vaya bien. Colo Colo quedó eliminado de Copa Libertadores y se esfuma el sueño de repetir la historia de 1991. El cuadro de Jorge Almirón hizo un partido correcto ante River Plate en Buenos Aires, pero no alcanzó.

Una desconcentración defensiva fue lo que determinó el partido. Arturo Vidal quedó enganchado y Leo Gil, que estaba con la marca de Colidio, se vio sorprendido. Fue el único tanto del duelo.

Sin embargo, la frente del cuadro albo terminó en alto. Se luchó hasta el final, con un plantel con algunos ceros por debajo de aquel millonario. Colo Colo puso todo de sí.

Hay quienes, pese a ello, creen que el análisis debe ser hecho en frío. Juan Cristóbal Guarello aseguró que el cuadro de Jorge Almirón logró su máximo en Copa Libertadores.

El análisis de Juan Cristóbal Guarello

Para el comunicador y conductor del programa de YouTube, La Hora de King Kong, el cuadro popular mostró todo su arsenal en materia internacional y no podía pedírsele más.

“Colo Colo tocó techo. A nivel internacional, al menos, tocó techo. En el Campeonato Nacional, ya veremos”, señaló el periodista en su programa, La Hora de King Kong.

“Hay que recordar que a nivel nacional, Colo Colo perdió como local ante los dos colistas. Esos puntos están costando caro. Llegaste a final de mes y no tienes saldo”, agregó.

“Para mí, este Colo Colo de overol, de trabajo, con oficio, copero, mañoso… topó techo. Porque, no es que te hayas encontrado con un súper River, contundente y lírico. Sino que, con uno amarrete, cobarde y conformista. Y no pudiste”, enfatizó Guarello.

“Este Colo Colo no tiene vértigo. No es explosivo, es un equipo que juega al roce y tiene personalidad, pero eso a veces no alcanza. Y ante River no alcanzó. No hay mucho más que analizar que eso”, cerró JCG.