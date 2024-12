Erick Wiemberg fue un jugador importante en el 2024 de Colo Colo. El zurdo pudo desempeñarse como lateral, como stopper, lateral volante e incluso algunos minutos lo hizo como volante.

Eso demuestra que para Jorge Almirón es un futbolista importante, en el que confía mucho. El problema es que terminó contrato y su renovación en el Cacique es una incógnita.

“Mi representante maneja información, me dijo que hay un interés desde afuera y estamos viendo todas las opciones. Si bien dije en un primer momento que mi intención es quedarme en Colo Colo, no me cierro a otras opciones que se puedan dar”, manifestó Wiemberg hace unos días.

Además tiene claro que “conversamos con La Calera (dueño del pase) y les dije que quiero salir. Ellos están de acuerdo para que sea una venta, porque llevo dos años a préstamo sin opción de compra y eso genera incertidumbre”.

Wiemberg aún no define su renovación en Colo Colo

Las ligas que buscan a Wiemberg

En ESPN, el periodista Christopher Brandt señaló que Colo Colo tiene una pelea bastante dura que dar para quedarse con los servicios de Wiemberg, que es sondeado desde tres países.

“Un equipo argentino que va a disputar competencia internacional la próxima temporada, un equipo importante en México y un equipo grande de Perú”, fue lo que señaló Brandt.

Agregó que el interés es real, por que la oferta “se comprometieron a enviarla la próxima semana a Unión la Calera y su representante”.

El precio para quedarse con los servicios del jugador bordea los 500 mil dólares, por lo que habrá que ver quién le hace la mejor oferta al jugador que fue nominado por Gareca en la última fecha doble de eliminatorias.