Brayan Cortés cumplió una buena temporada en Colo Colo, siendo campeón por segunda vez con los albos y llegando a cuartos de final de Copa Libertadores. Además, se adueñó del arco de la selección chilena tras el retiro de Claudio Bravo y la marginación de Gabriel Arias.

Por lo mismo es que el meta manifestó tras dar la vuelta olímpica en Copiapó que su deseo es partir al extranjero. “Termino contrato ahora en diciembre. Quedo libre. Tengo la aspiración de ir a buscar siempre algo más, quiero seguir luchando y buscando objetivos afuera. Hay que ver lo que pasa”, sostuvo el golero.

Un asunto que para Julio Rodríguez, formador de Claudio Bravo, no debe tomarlo Cortés de manera tan apresurada. “Colo Colo debe retener a Brayan. Es un referente, arquero consagrado en Colo Colo, le da confianza a todo el mundo, a sus compañeros”, manifestó en entrevista con Redgol.

Agrega Rodríguez que “él se queda con el puesto de la selección ahora, hay muchas cosas que ha ganado como para que Colo Colo haga lo posible por retenerlo, porque tiene arquero por muchos años más”.

Cortés debe definir su futuro en las próximas semanas

Cortés al extranjero “sólo a Barcelona o Real Madrid”

Manifiesta Julio Rodríguez que opciones de ir a otros países latinos no es buena opción para Cortés. “Chile es una de las buenas ligas de Sudamérica, aunque comparado con México los dineros son diferentes. A Argentina la verdad ni le recomiendo que vaya a jugar, mejor que se quede en Colo Colo, a buen nivel, siendo arquero de la selección”.

Complementa señalando que “si es sólo por jugar en el extranjero puede cometer un error, un error que puede costarle estabilidad. A la edad de Brayan (29 años) debo buscar estabilidad para el futuro, a no ser que lo pida Barcelona, Real Madrid o el Manchester City”.

Sin embargo, el sólo hecho de salir al extranjero no es garantía de nada. “Ir a otro país latino no tiene sentido para Brayan. Debe atesorar todo lo que ha ganado, le ha costado ganarse un puesto en Colo Colo, no llegó como titular indiscutido y ahora ya lo tiene. Todo lo logrado en los últimos años debe ponerlo en una balanza”.

En ese aspecto le pide “priorizar la estabilidad profesional junto a la familia, que también sufre cuando un jugador se va a otro país y no se adaptan. Colo Colo debe hacer un esfuerzo, sería inteligente que lleguen a un acuerdo y Brayan siga potenciando su juego acá”.