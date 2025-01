Colo Colo vive más de una teleserie por la continuidad de sus figuras. Ahora se sumó un nuevo personaje a la trama, ya que Erick Wiemberg sigue sin renovar con el club.

Los Albos tuvieron que vivir todo un drama para poder renovar a Brayan Cortés, historia que tuvo más capítulos que Verdades Ocultas. Marcos Bolados ya está asegurado, mientras que Maximiliano Falcón, que sí tiene contrato vigente, podría salir y no está entrenando en el club.

Erick Wiemberg sigue en espera en Colo Colo

Por si Jorge Almirón no tuviera que suficientes problemas, ahora se le sumó uno nuevo: Erick Wiemberg. El lateral, que pertenece a Unión La Calera, todavía no arregla su continuidad con Colo Colo y podría no seguir en caso de que no se arreglen los términos.

Wiemberg ha estado a préstamo en los Albos en las últimas dos temporadas, pero quiere poner fin a esta situación y que el actual campeón de Chile lo compre de forma definitiva. Sin embargo, en Macul no han logrado un acuerdo con los Cementeros.

Mientras este tema se resuelve, el lateral izquierdo pidió un permiso especial para estar con Colo Colo en la pretemporada. Claro que ahora, de acuerdo a información de Bolavip Chile, esta situación corre peligro. Incluso, el futbolista no viajaría a Uruguay a los amistosos que disputarán por la Serie Río de la Plata.

Durante el 2024, Erick Wiemberg disputó 46 partidos con Colo Colo y anotó 4 goles. Fue uno de los predilectos de Jorge Almirón, por lo que en caso de no resolverse su situación, se sumaría a los problemas del DT argentino. El lateral por ahora, sigue sin sellar su continuidad en los Albos.