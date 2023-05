Colo Colo no dio el ancho en el partido ante Unión Española y eso hizo que varios referentes del club alzaran la voz, pidiendo cambios dentro del club para poder mejorar de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional.

Hugo González, Vladimiro Mimica, José Luis “Pelé” Álvarez y Carlos Gustavo De Luca dieron su opinión respecto al momento actual del cuadro de Macul, mostrándose inconformes con relación al rendimiento.

“Colo Colo tiene que subir el nivel, porque tiene los jugadores, el deber de jugar mejor y conseguir dañar a los equipos rivales. Ante Unión, hubo, además, una situación de lesionados y de varios chicos que estaban debutando. Quedé disconforme”, señaló el ex jugador y DT de Colo Colo, Hugo González.

Opinión parecida tuvo Vladimiro Mimica, relator ligado al “Eterno Campeón”. “Este es un pobre, un paliducho Colo Colo. Termina utilizando jugadores de inferiores y, claro, nosotros siempre hemos dicho que hay que darle tiraje a la chimenea. El problema es que hay que ir paulatinamente y ahora están ingresando por necesidad”, señaló, haciendo referencia también a la llegada de refuerzos.

“Yo creo que Colo Colo se equivocó en la llegada de jugadores. No voy a emplear la palabra ‘refuerzo’, porque ninguno de los que llegó, salvo el arquero, han sido realmente refuerzos. Yo no sé a qué fichajes está apuntando, pero escuchando las declaraciones de sus dirigentes, sólo si pasan a la siguiente fase de Copa Libertadores se reforzarán y sino seguirán con lo que tienen para luchar por retener el título de campeón”, añadió Mimica.

Algo parecido opina “Pelé” Álvarez. El ex jugador de Colo Colo y Fluminense opinó que no hay un jugador especial en el equipo. “Hace falta un jugador diferente, distinto a los demás. Colo Colo sólo juega 20 minutos bien y después el resto malísimo”, analizó el nacido en La Serena.

¿Contento con el rendimiento de alguno? Para “Pelé” Álvarez hay más críticas que puntos altos. “Palacios no me convence nada. Tira los penales y esos se logran o no, pero no es un jugador distinto. Por otro lado, a los chicos les falta, algunos han tenido sus oportunidades, pero les falta. Lo necesario es tener nuevos refuerzos. Extraño a alguien como el Mago Valdivia o Matías Fernández. Jugadores como Gil, por ejemplo, muchas vueltecitas, pero no aporta mucho al espectáculo”, señaló categórico Álvarez.

Por último, el argentino Carlos Gustavo De Luca, ex jugador de Colo Colo a inicios de la década del noventa, fue enfático en señalar que falta más gente en ataque. “A Damián Pizarro le hace falta compañía. Lo he visto jugar muy fuera del área, no como un nueve. Va muy al sacrificio y le falta alguien que le cree las opciones. Pues si le es necesario alejarse del área le va a ser muy difícil marcar”, cerró el también ex combatiente de Las Malvinas.