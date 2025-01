Maximiliano Falcón sigue en rebeldía con Colo Colo. No se sumó a la pretemporada que realiza el equipo en Uruguay, a pesar de estar en ese país, y sus compañeros ya perdieron la paciencia.

Primero fue Arutro Vidal quien señaló que es un asunto bastante delicado y afecta al plantel. “Este tema me está molestando mucho, porque los jugadores tienen que respetar a los compañeros, respetar a la institución, acá lo más importante es Colo Colo”, contó.

Palabras que encontraron eco en el capitán del equipo, Esteban Pavez, quien si bien fue mucho más escueto que el King, de todas maneras dejó claro el enfado que existe con el Peluca.

“¿Maxi Falcón? No tengo idea. Me ocupo de los jugadores que están acá. Nada más”, fue el comentario de Pavez sobre el zaguero charrúa, que a pesar de tener contrato vigente no se presenta a entrenar.

Pavez habló sobre la situación de Falcón en Colo Colo

Pavez aplaude a Cortés

Muy diferente es lo que pasa con Brayan Cortés, muy cuestionado por los hinchas de Colo Colo por haberse quedado luego de haber manifestado sus intenciones de marcharse del Cacique.

Publicidad

Publicidad

“Sabemos lo que pasó, pero también sabemos la clase de jugador que es. Es arquero de selección, de Colo Colo. Tampoco era fácil para él”, confesó el capitán de los albos.

ver también Arturo Vidal saca las garras y apabulla a Maximiliano Falcón en Colo Colo: "No se puede aguantar"

Además destacó la pelea en el arco. “Tenemos a De Paul que se merece pelear un puesto por lo que ha hecho en los últimos dos años, ha andado bien peleando el puesto pero eso es decisión del profe. Contento que estén esos dos arqueros”, dijo Pavez.

Finalmente, se refirió a la opción de que llegue Salomón Rodríguez. “Si llega debe ser del gusto del profe que tiene buen ojo. Que llegue lo ante posible y que Aquino se sume lo antes posible. Necesitamos conocerlos, aprender de ellos y llegar de buena forma a la Supercopa”, manifestó.

Publicidad