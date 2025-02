“Están muy molestos…” Adelantan drástica medida en Colo Colo por el mal estado de la cancha

Colo Colo debutó el pasado jueves en Copa Chile y lo hizo con un pálido empate a dos goles con Deportes Limache en el Estadio Monumental. Este resultado no dejó contento a nadie, sin embargo, el resultado pasó a segundo plano cuando Javier Correa criticó con dureza el estado de la cancha, indicando que estaba “Malísimo, malísimo. La verdad que hace tres meses que no la usamos y no puede darse pie. Hay que ponerle un poquito más de voluntad, me parece”.

El delantero no fue el único que criticó el estado del césped del Monumental, ya que también lo hizo Esteban Pavez. Esta situación no pasó inadvertida y adelantan que molestó a Blanco & Negro y Aníbal Mosa, por lo que trae sus primeros coletazos.

Adelantan drástica medida en Colo Colo por el mal estado de la cancha

El periodista que cubre a Colo Colo en ESPN, Christopher Brandt, señaló en el programa F90 que “ Se está realizando un sumario interno para entender lo que pasó , porque está muy molesto Aníbal Mosa principalmente y la dirigencia de Blanco & Negro, no entienden qué sucedió durante estos tres meses, porque la cancha debería haber estado en muy buen estado”.

El profesional de las comunicaciones continuó señalando que “Aníbal Mosa pidió un informe detallado de todos los movimientos de la cancha, desde el partido con Racing hasta ahora (…) porque acá hubo negligencia , está molesta la directiva de B&N porque creen que algo pasó”.

El mismo comunicador agregó que la cancha ante Racing Club “No estaba al 100%, pero no estaba tan mala” y que el Cacique ya está trabajando en un plan de recuperación interno de la cancha con trabajos intensivos para tenerla lista el domingo, jornada donde los albos se miden como locales ante Unión San Felipe por Copa Chile.

¿Cuándo juega Colo Colo en el Estadio Monumental?

Como se dijo anteriormente, el próximo partido de Colo Colo en el Estadio Monumental se desarrollará el domingo 9 de febrero a partir de las 18:00 horas , aquella jornada el Cacique enfrentará a Unión San Felipe por la fecha 3 de la Copa Chile.

