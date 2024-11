Un partido tenso y que tuvo que confirmarse el resultado en el Estadio Nacional para que Colo Colo gritara campeón. Por eso, y tras el 1-1 ante Copiapó, hubo una dupla que celebró especialmente el título.

Es que en medio de los gritos y cánticos contra el archirival en el camarín albo que se vio durante la transmisión, Arturo Vidal y Mauricio Isla estaban en un rincón sentados con sus celulares en mano.

Fue ahí que el Huaso tomó la palabra y reconoció la emoción de un especial título para él. Y ahí Arturo Vidal fue clave, atribuyéndole su llegada para gritar su primer campeonato en Chile.

Mauricio Isla: “Volver al equipo popular es…”

Mauricio Isla se sinceró durante la transmisión de TNT Sports y aludió a que en U. Católica pasaron cosas que lo sacaron del club, por lo que disfruta su presente en Colo Colo.

“Gracias a Arturo “Vidal” por traerme, fue fundamental, hubo muchas trabas y cosas que se hablaron. Claramente Arturo fue el que me trajo para acá y terminarlo así es especial”, dijo el Huaso.

Vidal fue clave en la llegada de Isla a Colo Colo /Photosport

Pero a la hora de su polémica salida del año pasado de U. Católica, el ex jugador de la Roja celebró su primer título en el país diciendo que “mucho que no jugaba en Chile, no lograba ningun título, en la UC pasaron cosas difíciles y volver acá en el equipo popular es especial”.

Mientras el defensa celebraba, sus compañeros también gritaron entre saltos y con música de fondo otro de los tradicionales cánticos al archirival como el “un minuto de silencio…”, en lo que fue una desatada jornada alba en Copiapó.