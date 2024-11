La Joya no se aguantó las ganas de lanzarle un palo a los jugadores del León de Atacama por la actitud que tuvieron cuando lo marcaron. "Yo no lo haría", manifestó.

Palacios lanza firme crítica a Deportes Copiapó tras ganar el título con Colo Colo: "Me da bronca saber..."

Carlos Palacios terminó con mucho dolor el partido ante Deportes Copiapó que Colo Colo empató gracias a un derechazo de Arturo Vidal. De todas maneras, y a pesar de no haber conseguido la victoria, los albos lograron la 34° estrella de primera división en la historia del club.

El “7” de los albos dio por hecho que no volverá a jugar con la camiseta blanca. Todavía quedan los minutos restantes de la inconclusa Supercopa que dio el inicio infructuosamente a la temporada 2024 del fútbol chileno. Y también le lanzó una firme crítica al rival de turno que tuvo el equipo de Jorge Almirón.

Principalmente por la manera de marcarlo que tuvieron los jugadores del León de Atacama. “En el primer tiempo, se notó mucho que me fueron a buscar el hombro no más. Me da un poco bronca saber que son compañeros de trabajo y quieren lastimar o hacerle daño a un compañero”, aseguró el volante ofensivo de 24 años a TNT Sports.

Carlos Palacios en acción ante Copiapó. (Javier Torres/Photosport).

“Yo nunca lo haría. Nunca lastimaría a un compañero que viene de una lesión. Creo que se notó y quedo con un poco de bronca por eso”, agregó Palacios en la entrevista que le concedió al periodista Daniel Arrieta. De todas maneras, también hubo momento para sonreír. La Joya se sacó el sombrero por la campaña del equipo adiestrado por Jorge Almirón.

Carlos Palacios aplaude a Colo Colo tras ganar el título con un empate frente a Copiapó

Carlos Palacios jugó los 90′ en el partido que Colo Colo igualó 1-1 en el césped sintético del estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Gracias al empate de Universidad de Chile contra Everton en el Estadio Nacional, los albos se titularon campeones en la máxima categoría del fútbol chileno.

“Felicidad, es un sueño. Es un grupo que se lo merece, demostramos que somos el mejor equipo del país. Se lo dedico a la familia, a mis amigos y a este ahueo… que viene a mojarme (por Maximiliano Falcón)”, manifestó Palacios, siempre en la entrevista que le concedió a TNT Sports.

Carlos Palacios escapa de la marca de Fabián Manzano en el Luis Valenzuela Hermosilla. (Javier Torres/Photosport).

Esa complicidad que tiene con el Peluca Falcón se dio, cómo no, en el momento del festejo. La Joya quedó empapado por culpa del zaguero central uruguayo, quien no pudo jugar por suspensión ante el León de Atacama. “Fui al baño 43 veces”, dijo Falcón para graficar los nervios con los que vivió el encuentro.