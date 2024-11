La Joya reconoció que la lesión en su hombro no le permite seguir jugando y no podrá estar en la supercopa ni en el amistoso que se disputará contra Independiente.

Carlos Palacios se transformó en una de las figuras del equipo de Jorge Almirón. La joya manejó los hilos de Colo Colo y apareció en los momentos más importantes para lograr la conquista de la estrella 34.

Pero la lesión que sufrió en el hombro lo dejaron mermado físicamente. Por lo que tuvo que arriesgar hasta la última fecha. Esfuerzo que para el nacido en Renca tuvo su premio este domingo.

“Esto es un sueño. Lo sufrimos mucho, pero demostramos que somos el mejor equipo del país. Se lo dedico a mi familia, amigos y a este a… que viene a mojarme el pelo”, expresó en TNT Sports antes de que Maxi Falcón lo llenara de cerveza.

Pero los festejos en el Estadio Luis Valenzuela Hermosillo no estuvieron ajenos a polémicas. Esto debido a que el jugador de 24 años confirmó que disputó su último con la camiseta alba.

Palacios terminó su temporada con un título en Colo Colo

“Yo creo que fue mi último partido. El hombro lo tengo imposible. En el primer tiempo creo que se notó mucho que me fueron a buscar el hombro no más. Me da bronca que son compañeros de trabajo y quieren lastimar o hacerle daño a un compañero. Se notó desde que empezó el partido. Me quedo con bronca con eso. Quería despedirme con el amistoso pero ahora no lo veo así”, sentenció.

¿Dónde jugará Carlos Palacios?

El futbolista de 24 años termina su vínculo con Colo Colo y todo indica que saldrá del Cacique a final del 2024. Desde Argentina indican que Boca Juniors lo tiene en su lista de prioridades para jugar en el cuadro trasandino en el 2025. Incluso se habló a mitad de año que había un principio de acuerdo. Por lo que podrían existir novedades en las próximas horas.