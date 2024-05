Extraño partido en el Bicentenario La Florida. Audax Italiano hizo poco o nada para ponerse a la altura de Colo Colo, elenco que simplemente le pasó por encima. El 4-1 en el marcador refleja una superioridad alba que pudo, incluso, ser mayor. Estas son las notas de los jugadores del Cacique en su visita al cuadro verde.

Brayan Cortés (5,8): poca acción vio este domingo. El portero albo no tuvo gran responsabilidad en el gol del elen co audino y en el resto del juego no cometió grandes errores. Aunque, con la lentitud del ataque de Audax Italiano, sumado a su poca profundidad, hay que decir quie Cortés fue prácticamente de espectador al Bicentenariod e La Florida.

Torta Opazo (5,5): errores mínimos a trabajar en la salida. Un poco imperfecto en el pase para sacar la pelota del campo albo. Sin embargo, hoy tuvo un duelo tranquilo, con poca presión y no se complicó mucho. La otra banda fue la que tuvo mayor acción y más alto desempeño.

Alan Saldivia (5,5): bien, aunque bajo en su nivel. Probablemente, la recuperación de la pubalgia siga en camino. Pese a jugar a media máquina, supo no complicar a sus compañeros, ni darle muchas instancias de gol al equipo floridano. Salió por Daniel Gutiérrez a los 82’.

Emiliano Amor (5,5): sin grandes luces, pero sin muchos problemas tampoco. Se notó más sólido que cuando le toca entrar desde la banca, pero aún con muy poca velocidad en los piques y sin gran poder de reacción, algo que debe ser primordial para las pretensiones de un defensa central.

Eric Wiemberg (5,8): bien en la salida y siempre con muy buen control de balón. Wiemberg puede ser un nombre poco repetido por los comentaristas, pero suele ser de los que le da consistencia a los ataques y, mucahs veces, es el que termina la jugada con algún tiro de distancia. Se ha ido puliendo y eso se nota, porque en los primerso duelos de la temporada, era de las bajas actuaciones del elenco de Almirón y ahora es uno de los que juega constantemente los noventa minutos.

Esteban Pavez (6): siempre con un aporte silencioso, aunque muy relevante para Colo Colo. Es de los que va a celebrar con los que convierten y se le ve muy cercano al resto del plantel. “Dámelo siempre en mi equipo”, dijo Claudio Borghi cuando salió por Bruno Gutiérrez, sobre el final. Ta cual, su trabajo es impecable y no sólo para aleonar a los suyos, sino que también para dirigir, por algo es el capitán. Cuando el duelo terminó, fue el que llamó a los suyos para irle a agradecer a la hinchada alba.

Vicente Pizarro (5,8): tuvo un par de ocasiones de gol que podrían haber cambiado su suerte. Estuvo conectado al sistema de pases propuesto por Colo Colo. Pero, tal como todos sus compañeros, es extraño y difícil analizar su desempeño en el encuentro ante el Audax, debido a la poca resistencia de los Verdes, que no hicieron nada por amargarle la tarde al Cacique.

Arturo Vidal (5,5): no tuvo grandes problemas en el mediocampo, aunque estuvo medio ausente del juego. Arturo Vidal pudo aprovechar un partido ante un equipo lento y poco ambicioso para demostrar que aún tiene la madera de crack. Pero tal como suele acontecer el King no fue ni destellos de lo que hubo de ser en la época de la Generación Dorada. Sin embargo, no fue un factor de debilidad, ni le restó al cuadro de Macul.

Leo Gil (6,5): buen partido de Leo Gil. Anotó la apertura de la cuenta y fue el que distribuyó el balón cuando estaba en posesión del Cacique. Su cambio de lado en el primer gol de Damián Pizarro fue una obra de arte. Cuando le das espacios, es de los que no perdona. Estuvo más fino que de costumbre y con mejores decisiones a la hora de pasar el balón.

Cristian Zavala (6,5): un muy buen partido del extremo derecho. Cuando descolgó generó múltiples daños y participó en cada uno de los goles de la escuadra de Jorge Almirón. Tuvo, incluso, la posibilidad de marcar su propio tanto en el inicio del complemento, pero el portero de Audax Italino se lo impidió, sacándosela con los pies. Fue un dolor de cabeza para los floridanos y no tuvieron el remedio para ello. Finalmente, se anotó con su merecido gol, cuando el duelo expiraba.

Damián Pizarro (6,5): ya van por lo menos tres partidos en los que el delantero de Colo Colo ha vuelto a ser la carta de gol necesaria para el Cacique. Ante Audax Italiano convirtió por duplicado y convenció a Jorge Almirón, quien le ha empezado a dar minutos, no tan solo en el torneo nacional, sino que también en el ámbito internacional. Resuelve bien, que era una de sus debilidades, y eso debe tener a todo el pueblo colocolino contento.

Guillermo Paiva (-): entró por Damián Pizarro a los 73’. Tuvo un remate débil que fue fácilmente controlado por el meta de Audax.

Lucas Cepeda (-): entró por Arturo Vidal a los 73’.

Carlos Palacios (-): 82’ Leo Gil

Daniel Gutiérrez (-): 82’ Alan Saldivia

Ramiro González (-): 89’ por Esteban Pavez