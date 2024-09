Arturo Vidal ha sido el gran protagonista de la llave de Colo Colo y River Plate en la Copa Libertadores. El King lanzó incendiarias declaraciones en la previa del partido de vuelta en Argentina y las pagó caro no sólo por el resultado, sino que por todo lo ocurrido mientras estuvieron al otro lado de la cordillera.

El volante fue abucheado desde que pisó la cancha del Estadio Más Monumental y, tras el duelo, la prensa trasandina le pegó por todos lados. Sin embargo, algunos han intentando minimizarlo, pero lo que nadie se esperaba es que Diego Rivarola fuera uno de ellos.

El ídolo de Universidad de Chile tuvo un encendido round en ESPN por las declaraciones del King. De hecho, aseguró que en los Millonarios no están ni ahí con el bicampeón de América, a pesar de que en la visita del Cacique a Buenos Aires quedó en evidencia que no era así.

Diego Rivarola asegura que en Argentina no quedaron picados con Arturo Vidal

La picante llave de Arturo Vidal y River Plate ha dado que hablar incluso días después del partido por Copa Libertadores. El debate sobre los dichos del King ha encendido los paneles de TV y en Chile no han querido ser menos.

Arturo Vidal fue pifiado por todos los hinchas de River Plate y la prensa le dedicó varios minutos en la TV argentina, pero para Diego Rivarola no ha sido así. Foto: Photosport.

Diego Rivarola y Sebastián Esnaola animaron un tenso cruce por lo ocurrido con el volante en Argentina. “No lo conozco tan en profundidad para meterme en su mente y saber si fue o no consciente. Creo que fue una acción que no le sale completa porque queda eliminado, pero hasta hoy los tiene hablando a todos en Argentina y a la gente de River”, lanzó el periodista.

Pero tras ello, el ídolo de la U sorprendió al minimizar la disputa que generó Arturo Vidal. “A la gente de Argentina lo único que le interesó es que River pasó y chao. El resto es circo como dice Barti. Es propio de su personalidad”.

“¿Entonces se puso una nariz de payaso?”, le respondió Sebastián Esnaola. “No lo de Vidal, lo de la prensa argentina. ¿Crees que les interesa? Allá les interesa que pasó River y chao”, remarcó Diego Rivarola.

“¿Crees que al hincha de River le interesa lo que dijo Vidal? No le interesa. Está festejando a los hinchas de Boca que pasó la fase. Decir que revolucionó el periodismo por las declaraciones, si no es el único. Generó revuelo (…) He visto cosas, pero no creo que sea trascendente”, sentenció.

Aunque más allá de las palabras de Diego Rivarola, es cosa de darse una vuelta por internet para ver la situación que provocó incluso hasta ahora Arturo Vidal. El King, fiel a su estilo, se hizo notar contra River Plate y, a pesar de no lograr la clasificación, les recordó que ante los argentinos no se achicó nunca.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal esta temporada en Colo Colo?

Arturo Vidal, luego de su actuación contra River Plate, llegó a un total de 27 partidos oficiales con Colo Colo esta temporada. En ellos ha anotado 7 goles, ha aportado con 2 asistencias y alcanza los 2.065 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Arturo Vidal olvida la Copa Libertadores y se enfoca en el regreso de Colo Colo al Campeonato Nacional. Este sábado 28 de septiembre desde las 20:00 horas el Cacique enfrenta a Cobresal en el Estadio Monumental.