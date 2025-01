Han pasado casi tres años desde que salió de Colo Colo, pero los hinchas albos siguen con atención el presente de Pablo Solari en River Plate. El delantero que llegó de Talleres de Córdoba como refuerzo juvenil y salvó al Cacique del descenso es recordado con mucho cariño en el Monumental.

La dirigencia de Blanco y Negro también se mantiene atenta a los pasos del Pibe, porque el club todavía posee una parte del pase del futbolista y se beneficiaría con una venta. “Si se da, habrá recursos para la institución y bienvenidos sean”, comentó Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria, ante la posibilidad.

Resulta que hace poco llegó una oferta millonaria por Pablo Solari por parte del Spartak Moscú. Los rusos ofrecieron 12 millones de euros por comprar la totalidad de su pase. Buen negocio para Colo Colo, pero…

En River no están convencidos. Según La Página Millonaria, como los argentinos poseen el 60% del pase y no la totalidad (el resto se lo dividen Colo Colo y Talleres), buscan una oferta aún mayor. La propuesta de 12 millones de euros les dejaría siete al Millonario. No lo encuentran suficiente.

¿Se va de River? El futuro de Pablo Solari

En el sitio partidario mencionaron que “se espera que en las próximas horas River responda negativamente a la propuesta”, pero que quedan atentos a una contraoferta. River quiere recibir entre 9 y 10 millones de euros por el 60% que posee, por lo que esperan que la oferta suba a 15 o 17 millones.

En caso de que esto se concrete, Colo Colo, dueño del 36% del pase de Solari, recibiría más de cinco millones de euros por la venta del futbolista argentino.

