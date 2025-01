Colo Colo sufrió una amarga visita de Racing, vigente campeón de la Copa Sudamericana, en el Monumental. Cayó por 3-0. Santiago Solari, hermano de Pablo Solari, fue clave para el triunfo de la Academia, con goles a los 78′ y 90′ para liquidar al Cacique en un amistoso internacional.

El hermano mayor del Pibe, recordado con mucho cariño por los hinchas de Colo Colo por salvar al club del descenso, vivió una jornada especial en Macul. Después, habló con los medios de comunicación sobre su hermano y sobre qué le pareció enfrentar al Cacique.

“Es especial, mi familia fue feliz acá y si ellos lo fueron, yo también lo soy. Es lindo jugar en este estadio tan lindo, me voy contento por eso. Siempre alenté mucho a mi hermano cuando estuvo acá, tuvo un gran paso, y eso él lo recordará por siempre“, dijo en declaraciones reproducidas por LUN.

“Nunca vi un partido ni pude visitar a Pablo cuando estaba acá. Me sorprendieron, tienen una gran hinchada. Fue lindo estar aquí con la gente y algunos jugadores que conocía gracias a Pablo. Todavía no hablo con él, me preguntó a qué hora jugábamos”, mencionó también.

El presente de Santiago Solari, hermano de Pablo Solari

Santiago Solari, de 27 años (recién cumplidos este domingo 19 de enero), viste la camiseta de Racing desde principios de 2024. La Academia lo compró por cerca de 2.7 millones de dólares a Defensa y Justicia.

En el equipo de Avellaneda, Santiago Solari ha jugado 40 partidos y anotado cinco goles. Dos tantos fueron en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Más tarde, el hermano del Pibe Solari se proclamaría campeón del torneo luego de vencer por 3-1 a Cruzeiro en la final.