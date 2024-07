El Niño Maravilla terminó una mañana de entrenamiento en Juan Pinto Durán junto al lateral chileno, quien todavía no logra sellar su arribo al Cacique.

Las negociaciones entre Mauricio Isla y Colo Colo todavía no llegan a buen puerto. El Huaso hace rato que ya no quiere saber nada de Independiente y, pese que en el Rojo le advirtieron que está incumpliendo su contrato, todavía no se logra concretar su llegada al Popular.

En el intertanto el propio jugador se ha encargado de entrenar como corresponde para llegar en óptimas condiciones al Monumental. Así es como se ha visto ya varios días en Juan Pinto Durán, donde ha trabajado junto a Alexis Sánchez, compañero de mil batallas en la selección chilena.

Justamente el Niño Maravilla se encargó de mandarle una suerte de mensaje a Colo Colo por redes sociales, avisando que el lateral está en buenas condiciones y que se deben apurar para sellar su fichaje.

“Terminamos por hoy, vamos carajo… Huasito Isla está ahí, como nuevo mi compadre Huaso. Está como nuevo, así que pónganse las pilas ustedes”, afirmó Alexis en un registro que el propio Isla compartió en sus historias de Instagram.

Cabe recordar que el lateral bicampeón de América viene de jugar 18 partidos en el primer semestre del 2024 con Independiente. En 1.536 minutos de acción anotó un gol, entregó tres asistencias y tuvo seis amonestaciones. Además, disputó seis duelos más con la selección chilena, siendo tres amistosos y tres por la Copa América.

¿Cuándo volverá a jugar Colo Colo?

El próximo encuentro de los albos será ante Huachipato este sábado 3 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio CAP. Los acereros vienen de perder por 2-1 ante La Calera y marcha en el puesto 13° con 17 puntos en la tabla de posiciones.

