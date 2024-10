El ex delantero le puso la lápida a un futbolista a pesar de la buena victoria del Cacique sobre Huachipato. “Me da la impresión que ya no está, que ya fue”, aseguró.

Colo Colo no para de acumular triunfos en esta segunda rueda del Campeonato Nacional 2024. El Cacique sigue poniéndose al día y ahora dieron cuenta de Huachipato, ganando por 1-0 en el CAP para quedarse a solo un punto de Universidad de Chile.

Pese a este gran resultado, no todos terminaron felices en el cuadro Popular. Sin ir más lejos, uno que se vio tras la victoria bastante afectado e incluso con lágrimas en sus ojos fue Guillermo Paiva.

El paraguayo cumplió otra jornada sin convertir goles e incluso se perdió un insólito tanto con el arco completo a su disposición en la segunda mitad. Por esta acción, sumado a sus discreto aporte a lo algo de todo el año, es que ya varios perdiendo la paciencia en él.

En ese grupo se encuentra Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura lanzó tras el partido que “Guillermo Paiva generó una expectativa, pero hoy en el juego estuvo mal y en otros momentos no ha tenido la presencia, a tal punto que la dirigencia de Blanco y Negro toma la decisión de traer a Correa”.

“No convenció y no les gustó. Él me da la impresión que ya no está, que ya fue. A fin de temporada debe dejar la institución”, agregó.

Sobre lo que fue este triunfo del Cacique, Yáñez aseguró que “fue una victoria muy trabajada, no fue un partido cómodo para Colo Colo. Destaco la presión de ganar todo lo que tenía que jugar y lo está sacando adelante con fútbol y sufrimiento”.

“Colo Colo tuvo problemas defensivo en cuanto a los balones detenidos y sin ser un partido brillante lo saca adelante”, concluyó el ex atacante.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo desafío de los alobs será ante Unión La Calera el miércoles 16 (19:00 horas) en el Municipal Nicolás Chahuán Nazar. Este encuentro será válido por la fecha 25 pendiente del torneo.