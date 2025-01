Colo Colo rompió el mercado de pases del fútbol chileno para el 2025 con sus incorporaciones. El Cacique consiguió a seis refuerzos para la temporada que inicia, aunque fueron varios más los nombres que hubo en carpeta.

Uno de ellos era el de Claudio Baeza, un viejo conocido para el Eterno Campeón. Serrucho negoció durante semanas su retorno al Estadio Monumental, pero no era opción para Jorge Almirón y el club finalmente se inclinó por otras alternativas.

La situación dejó en el aire al volante, quien pasó de no tener club a encontrar uno muy importante. Eso sí, aún con la espina de no haber logrado concretar su retorno al equipo de sus amores.

Claudio Baeza y su pena por no poder volver a Colo Colo

Claudio Baeza hizo todo para poder volver a Colo Colo, pero finalmente se quedó con las ganas. El mediocampista no era del gusto de Jorge Almirón y buscó un nuevo destino, firmando con el campeón del fútbol argentino: Vélez Sarsfield.

Claudio Baeza quería regresar a Colo Colo, pero las negociaciones se congelaron. Foto: Photosport.

Pero más allá de eso, el mediocampista sigue frustrado por no llegar al Cacique. “Fueron casi dos meses de conversaciones, donde no la pasé bien. Rechacé algunas ofertas de México para poder ir a Chile. No se dio. Hice todo lo posible para estar en el Centenario, tenía una tremenda ilusión de poder vestir la camiseta de Colo Colo Colo, pero por ciertas circunstancias no se dio”, dijo a Los Tenores de Radio ADN.

Serrucho estaba ilusionado de volver al club y reencontrarse con cercanos. “Está Esteban, que es mi amigo, Arturo y Mauricio, que son referentes históricos de nuestro fútbol. Estoy un poquito triste porque hice lo posible para estar, pero tampoco me voy a echar a morir“.

“Me imagino que ellos sabían mi postura, lo que estaba haciendo acá para poder ir. Pero no le voy a echar la culpa a nadie, ni a responsabilizarlo. No lo voy a hacer jamás, por el cariño que le tengo al club. Estoy tranquilo“, añadió.

De hecho, Claudio Baeza dejó en claro que si lo vuelven a llamar, estará atento al teléfono. “No voy a cerrarle las puertas nunca a Colo Colo. Llegué a los 15 años y me dieron las herramientas necesarias para poder ser futbolista y desarrollarme como persona. Siempre estaré agradecido”

Finalmente se refirió a la situación de Sebastián Vegas, con el que compartió antes de su arribo al Cacique. “Es una grandísima persona, lo conozco muchísimo. Compartí demasiado con él en la Selección y en México, conversamos casi todas las semanas e hicimos una gran amistad. Va a llegar a aportarle muchas cosas al club y espero que pueda dar muchas alegrías al pueblo colocolino“.

“Cuando se dio el tema de ir, yo obviamente le dije que fuera con los ojos cerrados. Jugar ahí, en un club tan importante como Colo Colo, es muy lindo. Le dije que fuera, que no lo pensara dos veces“, sentenció.

¿Cuáles fueron los números de Claudio Baeza en la última temporada?

Claudio Baeza dejó Toluca luego de haber disputado un total de 18 partidos oficiales en la temporada 2024/25. En ellos no marcó goles, aportó con 1 asistencia y alcanzó los 1.184 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo se olvida de Claudio Baeza y sólo piensa en su estreno en la Copa Chile. El Cacique debuta este jueves 30 de enero desde las 20:00 horas cuando enfrente a Deportes Limache en el Estadio Monumental.