Dante Poli pide que Colo Colo despida a Falcón: "Si no lo desvinculan, deben estar cerca de hacerlo"

Maximiliano Falcón incendió Colo Colo a horas de la final de Copa Chile, ante Magallanes. El defensa se quedó abajo del avión para acompañar a sus compañeros en Iquique, por lo que explotó contra el club en una entrevista a Radio Cooperativa.

Frases como “es una falta de respeto”, “qué tan importante somos para el club”, “que hagan las cosas bien” o “si quieren sacar a un jugador del club vengan y díganlo de frente” fueron algunas de las declaraciones que levantaron polvareda en el Cacique.

Un tema que fue abordado por Dante Poli en ESPN, donde manifestó que el central uruguayo fue desmedido en sus declaraciones por lo que en Colo Colo deben pensar en rescindirle el contrato.

“Impresentable lo de Falcón”

“De verdad hacer esta catarsis pública, más encima en una radio, y sostener lo que había sido su rabieta, su enojo, me parece impresentable”, comenzó señalando el ex futbolista.

Luego agregó que “entiendo que Daniel Morón intenta bajar los decibeles, poner la pelota al piso y es conciliador con un jugador que es activo del club. Pero internamente me imagino que él como director deportivo como el resto de los dirigentes, esto no lo pueden dejar pasar”.

Advirtió entonces que en el Monumental deben ser enérgicos y pensar en el despido del Peluca. “Para mí tienen que tomar una decisión drástica, ojo, por la forma en que se refirió a su club y la manera en que lo dice. De fondo y forma no corresponde a un jugador de un club y, en ese sentido, si no lo desvinculan, deben estar cerca de hacerlo”.

¿Seguirá Falcón en Colo Colo?

Maximiliano Falcón manifestó que si querían rescindirle el contrato lo hablaran directamente y no tiraran indirectas. Algo que para Dante Poli también es un mensaje de que es posible que quiera partir del Monumental.

“A lo mejor aprovechó la instancia para acelerar el proceso (de irse), aunque me parecería irrisorio. Pero que esto lo deje pasar Colo Colo me parece una mala señal de sus autoridades”, agregó el ex jugador de Universidad Católica.