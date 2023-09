La indisciplina de Jordhy Thompson y Damián Pizarro marcó la previa del Superclásico 194, que terminó en un empate entre Colo Colo y Universidad de Chile. A horas del encuentro, ambos fueron borrados de la convocatoria por haber protagonizado una pelea en un partido de barrio.

Por eso, luego del pitazo final en el Santa Laura, Daniel Morón fue consultado sobre la situación de los atacantes que iban a ser titulares ante la U. El gerente deportivo del Cacique no se guardó nada ante la situación y aplaudió a Gustavo Quinteros por la decisión de marginarlos.

“Teníamos evidencia de que asistieron un partido, pero me dijeron que era un beneficio. Yo les dije que no estaba bien, que era muy peligroso y que los exponía. Esto no es un jardín infantil, no podemos estar detrás de ellos a cada instante. Es más, casi estamos así”, contó.

“Cuando termina el partido les habló yo, después el preparador físico, el técnico y la gente del club pidiéndoles que se cuiden, que manejen bien sus espacios privados. El DT dijo que no debían estar y nos parece bien. Es una forma de mandar un mensaje, porque debe haber chicos que hacen estas cosas”, siguió.

Además, respondió que “seguramente habrá una sanción interna, tiene que ser ejemplificadora, no puede pasar colado”, pero que “no queremos vender jugadores. Tenemos un mercado cerrado ni para comprar ni vender. Si llega una oferta interesante, quizás tomaremos una decisión”.

¿Qué dijo Quinteros sobre Jordhy Thompson y Damián Pizarro?

Después del Superclásico, Gustavo Quinteros se refirió a la indisciplina de Jordhy Thompson y Damián Pizarro. “No se sabe cuándo vuelven. Vamos a hablar. Espero que les sirva para cambiar y ser mejores profesionales”, contó.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo ahora se toma un descanso y prepara su regreso a las canchas inmediatamente después de las Eliminatorias. El 14 de septiembre enfrentará a Deportes Copiapó para ponerse al día con su partido pendiente del Campeonato Nacional.