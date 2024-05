Damián Pizarro recupera su cartel de goleador: "Me quedo entrenando más la definición"

Colo Colo volvió al triunfo tras la derrota contra Fluminense en Copa Libertadores y el empate ante Cobresal por el Campeonato Nacional 2024. Los albos golearon por 1-4 a Audax Italiano, por la fecha 12 del torneo criollo en el estadio Municipal de La Florida.

En lo puntual, Colo Colo ganó con goles de Leonardo Gil, Damián Pizarro (x2) y Cristián Zavala, descuento de Gonzalo Ríos. Tras el duelo habló Damián Pizarro.

“Contento por el equipo, merecíamos ganar este partido. También porque veníamos jugando muy bien y estamos todos muy comprometidos. Vamos a seguir metiéndole”, dijo Pizarro a la transmisión de TNT Sports.

El delantero agregó que “no salió el gol contra Fluminense, el fútbol es así y merecíamos ganar, pero ya pasó. Estamos mentalizados ahora en el partido que viene el miércoles”.

El despertar de Damián Pizarro tras meses difíciles

Sobre los nuevos goles, complementó que “nada que decir, Gracias a Dios se me está dando, yo sigo entrenando como siempre. Siempre he trabajado tratando de mejorar mis falencias; la definición, me quedo entrenando media horita, una horita más. Siempre entrenando, nada más”.

Ahora el Cacique vuelve al modo Copa Libertadores y este miércoles 15 de mayo visita a Alianza Lima en Perú, por la quinta fecha del Grupo A. Colo Colo tiene la obligación de ganar y Pizarro confía en un triunfo.

“Veo bien al equipo, venimos jugando muy bien y tenemos mucha confianza en que vamos a ir a ganar”, sentenció Damián Pizarro.

Cabe considerar que Pizarro alcanza cinco goles en los últimos cuatro partidos de Colo Colo, dos dobletes incluidos. Si se mira sólo el Campeonato Nacional, el delantero registras 5 goles en los tres últimos duelos.

Volvieron los goles de Damián Pizarro en Colo Colo: suma y sigue.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Tras golear a Audax Italiano, Colo Colo vuelve a la acción este miércoles 15 de mayo, como visita contra Alianza Lima en Perú. El duelo por la quinta fecha del Grupo A de Copa Libertadores 2024 está pactado desde las 20 horas en el estadio Alejandro Villanueva de la capital incaica.