Ya con el técnico definido, Colo Colo apunta su esfuerzo a conseguir a los jugadores que integrarán el plantel de cara al 2024. Entre las opciones que asoman, una de las que llama la atención es Diego Rubio. El atacante regresaría al Monumental tras largos años.

El goleador irrumpió con fuerza en el primer semestre del 2011, donde rápidamente sumó buenas actuaciones en el Campeonato Nacional y en Copa Libertadores con la camiseta de los Albos. No alcanzó a jugar demasiado antes de salir de Pedreros rumbo a Europa. En el Viejo Continente estuvo en varios destinos, sin lograr establecerse del todo en un sitio, hasta su llegada a Estados Unidos en 2016. En la MLS mostró su mejor nivel.

Una de las grandes falencias de Colo Colo en el 2023, fue el ataque del equipo. La partida de Juan Martín Lucero dejó un vacío que no pudieron llenar entre Leandro Benegas y Darío Lezcano, siendo el juvenil Damián Pizarro quien terminó como titular. En este contexto, Rubio aparece como una alternativa interesante de cara a una temporada que incluirá la participación de Copa Libertadores, donde debutan en la fase 2 ante Godoy Cruz.

¿Cuántos goles marcó Diego Rubio fuera de Colo Colo?

Tras dejar Colo Colo en 2011, Rubio jugó en Sporting de Lisboa, Pandurii de Rumania, Sandnes de Noruega, Real Valladolid, Sporting Kansas City y Colorado Rapids. Estos fueron sus registros:

Sporting de Lisboa

Partidos: 19

Goles: 1

Asistencias: 1

Sporting de Lisboa (filial tercera división)

Partidos: 52

Goles: 22

Asistencias: 9

Pandurii (Rumania)

Partidos: 5

Goles: 0

Asistencias: 0

Sandnes (Noruega)

Partidos: 27

Goles: 8

Asistencias: 2

Real Valladolid

Partidos: 14

Goles: 0

Asistencias: 1

Sporting Kansas City

Partidos: 65

Goles: 20

Asistencias: 10

Colorado Rapids

Partidos: 121

Goles: 40

Asistencias: 22

Rubio quiso volver en el peor momento

Si bien Diego Rubio solo alcanzó a jugar 10 partidos en Colo Colo, con 6 anotaciones, está identificado a muerte con los Albos. Hijo de Hugo, un histórico en el Monumental, sabe muy bien lo que significa el club y por eso, quiso ayudar en un momento de crisis total. Durante el verano del 2021, los dirigidos por Gustavo Quinteros luchaban por mantener la categoría, ante lo cual el delantero quiso dar una mano.

“Cuando terminó el torneo acá, yo le dije a mi papá (Hugo) que quería irme a jugar dos meses para allá (Colo Colo), que quería terminar el torneo con ellos y poder ayudar, aunque sea entrar 10 minutos por partido, me da igual“, confesó en 2021 a DaleAlbo. Incluso esto no quedó solo en palabras, ya que tuvo conversaciones con la dirigencia de aquel momento y el deseo de dar una mano estuvo muy cerca de concretarse.

“Se habló con Marcelo Espina y por reglas FIFA no se pudo, porque no se podían traer jugadores a préstamo, solo jugadores libres o comprar. Yo quedé para la cagá, incluso yo le dije a mi mujer que guardara todo y que nos fuéramos. Ellas iban a estar en verano, en vacaciones y yo solamente fútbol”, detalló. A pesar de que esa vez no se concretó la vuelta, el gesto es recordado por los hinchas de Colo Colo. Según supo RedGol, Jorge Almirón ya dio el “ok” para el regreso del jugador de 20 años.