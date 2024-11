El Cacique visita al León de Atacama en el cierre del Campeonato Nacional, pero con un gran problema detrás. Desde el club acusan que no les avisaron de nada y no pueden cumplir con lo exigido.

El Campeonato Nacional 2024 vive su recta final y, de no ocurrir este fin de semana, definirá a su campeón en la última fecha. Ahí Colo Colo tendrá que viajar hasta el norte para visitar a Deportes Copiapó en un partido que ahora está en duda.

La ANFP entregó la programación del encuentro y reveló que finalmente se jugará en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Esto era algo que buscaban en el León de Atacama, pero no como se lo ordenaron.

Y es que el club esperaba jugar sólo con hinchas locales, pero deberá recibir a los del Cacique. Esto los obliga a tomar protocolos de seguridad que, según avisaron, no tienen cómo cumplir y que dejan en el aire la realización del compromiso.

Deportes Copiapó furioso por programación con Colo Colo

En Deportes Copiapó no cayó nada de bien la programación que le impuso la ANFP para su último partido en Primera División ante Colo Colo. Con aforo reducido e hinchas visitantes ante la opción de ser campeones, en el León de Atacama reaccionaron muy molestos.

Colo Colo podrá tener hinchas ante Copiapó, pero en el club no están contentos con la decisión y aseguran no tener seguridad para recibirlos. Foto: Photosport.

En conversación con Bolavip el presidente del club, Luis Galdames, reveló que nadie le avisó de la decisión. “No estoy conforme. Primero, no me han llamado, ellos notificaron y yo me enteré por la prensa”.

De hecho, advirtió que solicitará una reunión para solicitar cambios. “Estamos sorprendidos. Me llegó un correo con la publicación y siento que nosotros debimos enterarnos antes que los medios. Voy a responder ese correo y pediré una reunión para el día lunes”.

¿La razón? Deportes Copiapó se siente incapaz de cumplir con los protocolos para recibir a fanáticos de Colo Colo y no está contento con el público permitido. “Vamos a apelar a la resolución, están quitando mucho aforo en relación a lo que están diciendo y piden cosas que son imposibles, entre ellos, cien guardias“.

“Eso es imposible, hay cosas que uno no pude cumplir. Nosotros presentamos nuestra postura la semana pasada y estuvimos todo el día esperando. No puede ser que nos notifiquen a las 20:30 horas en víspera de día feriado. Solo nos queda esperar al lunes”, añadió.

Finalmente y en esa misma línea, remarcó que al club no le avisaron de nada, incluso cuando son los que organizan el duelo. “Han actuado todos los involucrados, menos el dueño del espectáculo que somos nosotros”, sentenció.

Quedará esperar ahora para saber si finalmente el partido entre Deportes Copiapó y Colo Colo se lleva a cabo en la fecha que corresponde. La programación lo tiene en simultáneo a la U, con ambos definiendo al campeón de la temporada 2024.

¿Cuándo juegan Colo Colo y Deportes Copiapó?

Colo Colo y Deportes Copiapó animarán el gran final del Campeonato Nacional 2024. El duelo se llevará a cabo el próximo domingo 10 de noviembre desde las 16:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla y en simultáneo al de la U con Everton en el Estadio Nacional.

¿Cómo está la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024?

Así están Colo Colo y Deportes Copiapó en la tabla previo a la penúltima fecha: