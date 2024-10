La polémica que ha generado la denuncia de la U contra Jorge Almirón y Colo Colo ha traído coletazos por todos lados. Si bien el Tribunal de Disciplina analiza el caso por el tema de los puntos, hay otros que han generado sus propias disputas.

Juan Cristóbal Guarello ha sido uno de los hombres que más encima ha estado de todo esto. En su programa La Hora de King Kong, el periodista a lanzado varias novedades sobre el tema, aunque hubo una por la que hoy pide disculpas públicas y que tienen que ver con el camarógrafo que grabó al DT albo.

Días atrás el reportero había asegurado conocer a la persona que había registrado los movimientos de Jorge Almirón en el Estadio CAP. Sin embargo, este jueves apareció pidiendo perdón y reconociendo que se equivocó.

Las disculpas y pedido de Juan Cristóbal Guarello por camarógrafo al que culpó

Las grabaciones a Jorge Almirón en el partido entre Colo Colo y Huachipato han causado polémicas por todos lados. Juan Cristóbal Guarello se vio envuelta en una de ellas luego de asegurar que Patricio Almendra era el hombre detrás de los registros.

Juan Cristóbal Guarello debió disculparse con el camarógrafo al que acusó de grabar a Jorge Almirón. Foto: YouTube.

El periodista había apuntado al camarógrafo como el responsable de los videos con los que la U denuncia al DT en el Tribunal de Disciplina. No obstante, las cosas dieron un giro luego de aparecer pidiendo disculpas públicas.

Fue el propio afectado quien en sus redes sociales reveló un video de Juan Cristóbal Guarello pidiéndole perdón. “Le quiero decir a toda la gente que está mandándole amenazas a la familia de Pato Almendra que la información que me entregaron el martes pasado sobre su participación en las grabación en el CAP estaba equivocada“, explica.

“Ellos hace años que no trabajan con Huachipato, así que le pido a la gente que está amenazando y volviéndose loca que dejen de hacerlo. Primero porque no se hace y segundo porque esta productora ya no tiene nada que ver con Huachipato”, remarcó.

Finalmente insistió en su llamado a parar con las amenazas. “Muchachos, bajen la graduación del asunto, dejen en paz la familia porque ya no trabajan con Huachipato hace unos cuantos años. Fue gente del club”.

Juan Cristóbal Guarello y todo el fútbol chileno esperan por la resolución de la denuncia de la U a Colo Colo. Después de años el Campeonato Nacional estaba teniendo un final de infarto con los dos clubes más grandes del país siendo protagonistas en la cancha, pero todo se ha trasladado fuera de ella.

¿Cuándo se conocerá la sentencia para Colo Colo y Jorge Almirón?

El Tribunal de Disciplina no entregó una sentencia luego de la sesión del martes recién pasado. El veredicto sobre la denuncia de la U a Jorge Almirón y Colo Colo se espera para la próxima semana, tras la reunión del día martes.

¿Cómo está la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024?

