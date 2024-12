Uno de los grandes orgullos que tienen los hinchas y quienes son parte de Colo Colo es el Estadio Monumental, que con el correr de los años quedó por fuera de los estándares de calidad en un recinto deportivo, además de presentar falencias en cuanto a la visión que tienen los espectadores.

Por ello, se generó muchísima emoción entre los fanáticos durante la presentación de las actividades para conmemorar el Centenario del club cuando se presentaron imágenes de la remodelación que se realizará en el coliseo de Macul.

En ella se pueden apreciar detalles como el aumento de su aforo hasta los 60 mil espectadores y la construcción de un segundo piso casi del tamaño del primero, además de un techo blanco que rodea el recinto y tableros marcadores nuevos en ambas galerías.

Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Las imágenes que mostró Colo Colo del nuevo Monumental son “referenciales” a lo que se suma una cruda realidad, y es que no existe un diseño ni maquetas del futuro recinto. Entonces, ¿de qué son esas fotos?

Colo Colo y la cruda realidad del nuevo Monumental

Lo que se mostró en la actividad del viernes fueron parte de un video que realizó el canal de Youtube Ingeniería-Arquitectura-Diseño, que se publicó el 20 de septiembre del 2022, en el cual se muestra una idea que poseen para remodelar el reducto.

De hecho, las fotos no tienen relación real con el Proyecto Estadio Monumental que lidera el ex presidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, pues el mismo está en una etapa inicial, a tal punto que no se confirma aún la empresa que financiará esta remodelación bajo la modalidad del “Naming Right”.

Lo que sí es cierto es que la casa de Colo Colo se remodelará “por partes”, tal como explicó el ejecutivo a Radio ADN. “Se determinó que no se va a ir construyendo el estadio de una sola vez, para que el equipo no deje nunca de ser local, como River Plate, Real Madrid y los grandes clubes del mundo”, dijo.

¿Cuándo vuelve a jugar el Cacique?

Colo Colo comenzará a celebrar el año de su centenario con un encuentro amistoso que se disputará el jueves 9 de enero desde las 18:00 horas, cuando enfrenten a Santiago Wanderers en la Noche Verde, a jugarse en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

