Colo Colo ya se prepara con todo de cara al centenario del club, lo que incluye la renovación del Estadio Monumental, obras que comenzarían el próximo año en Macul.

A raíz de esto, el encargado de este cambio, Harold Mayne-Nicholls, reveló nuevos detalles y fechas del proceso, te contamos todos los detalles a continuación.

Harold Mayne-Nicholls revela detalles del nuevo Monumental

Fue este martes en conversación con Los Tenores de ADN, Mayne-Nicholls, como encargado de la renovación, comentó sobre los avances de las obras y nuevos detalles del proceso e incluso se aventuró con fechas.

“Va avanzando de buena manera. Hicimos un estudio con Legends en el mes de noviembre y deberíamos tener de acá al 20 de diciembre un primer informe de ese estudio”.

Agregando que: “A mediados de enero deberíamos tener un informe final respecto de una serie de cuestionamientos y preguntas que le hicimos. Ellos nos debieran entregar información con valorización y temas similares”.

Futbol, Colo Colo vs Palestino. Fecha 11, campeonato Nacional 2023.

Respecto al centenario albo y las expectativas de los hinchas, comentó “En abril serán 100 años y el Monumental evidentemente reflejará todo eso que la gente está esperando”.

Junto a esto, aclaró que Colo Colo no dejará de jugar en la ruca: “Lo que hemos determinado en el directorio, después de ver otras experiencias, es que el estadio no se va a ir construyendo de una sola vez, sino que se irá haciendo por parte para que el equipo no deje nunca de ser local”.

Dando como ejemplo a equipos de talla mundial: “Como es el caso de River Plate, Real Madrid y los grandes clubes del mundo que siguieron jugando de local mientras iban renovando su recinto”.