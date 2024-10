Colo Colo vs U. Católica se metió entre los partidos más vistos en la historia de TNT Sports

El Campeonato Nacional 2024 vivió un partidazo con el choque entre Colo Colo y Universidad Católica. Los Albos se quedaron con el triunfo, pero fuera de la cancha ambos equipos rompieron un gran registro de TNT Sports.

Los dirigidos por Jorge Almirón obtuvieron una victoria agónica, la cual les permite seguir soñando con el título. Los Cruzados por su parte, siguen extendiendo su mal segundo semestre y quedan igualados en la tabla de posiciones con Deportes Iquique.

Colo Colo y U. Católica entre los partidos más vistos de TNT Sports

Más allá de lo deportivo y lo que sucedió en el terreno de juegos del Estadio Monumental, Colo Colo y Universidad Católica obtuvieron un llamativo logro: se metieron entre los partidos más vistos en la historia de TNT Sports. Un registro no menor.

Colo Colo ganó 1-0 ante Universidad Católica. Imagen: Photosport.

En concreto, el clásico entre Albos y Cruzados fue el segundo partido más visto en toda la existencia de este canal del cable con 18.29 puntos de rating. Solo es superado por un duelo que también se disputó en este 2024, que fue el Superclásico entre Colo Colo y la U el 10 de marzo, donde los Azules celebraron en el Monumental ante un 19.69 puntos.

El podio de los encuentros más vistos en TNT Sports lo completan U. de Chile vs Colo Colo en 2024 (0-0) en el tercer puesto, en el cuarto aparece también U. de Chile vs Colo Colo en 2018 (1-3) y en el quinto puesto asoma U. de Chile vs U. Católica en 2024 (1-2).

Ahora Colo Colo se centra en la lucha por el título, donde todavía tiene que ganar dos duelos pendientes para poder superar a Universidad de Chile en la tabla de posiciones. Universidad Católica por su parte luchará por asegurar un lugar en Copa Libertadores, donde Deportes Iquique asoma como un complejo competidor.