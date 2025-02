Varias particularidades tendrá el duelo que Colo Colo jugará este miércoles ante Unión San Felipe, por la tercera fecha del Grupo B en Copa Chile, no sólo por la vuelta al Estadio Monumental tras las críticas por el estado del césped. Además, dentro de la cancha, una árbitro mujer impartirá justicia.

Habrá que revisar en la centenaria historia del Cacique para ver si no hay antecedentes respecto de una silbante dirigiéndole a los albos en un partido oficial. Pues bien, lo sea o no, en Macul seremos testigos de un hecho histórico para el fútbol chileno.

De acuerdo a la Comisión de Arbitraje de la ANFP, la encargada de dirigir el duelo de Colo Colo con San Felipe será Dione Rissios, de 36 años y otros 15 de experiencia en canchas nacionales, quien ya dirigió a otro grande en Copa Chile, como fue Universidad Católica en 2024.

En Colo Colo toman recaudos con árbitro en Copa Chile

Precisamente la presencia de esta jueza en Macul se le consultó al técnico albo Jorge Almirón, quien junto con mostrar su felicidad por este hito histórico para el club y nuestro balompié, dejó en claro que le darán una mano para que tenga un buen cometido.

“El partido pasado contra Limache fue cuarto árbitro. Le iba a preguntar cuando iba a dirigir. Me encanta, me gusta“, expresó el DT de Colo Colo sobre Rissios y agregó que “trataremos de ayudarla, yo trataré de no exaltarme (risas). Ojalá lo haga bien, que tenga buen partido y si se equivoca, es parte del juego”.

“Las reglas son las mismas, hay que tenerle mucho respeto y la ayudaremos“, finalizó Almirón sobre la árbitro quien para el duelo con San Felipe será secundada por Claudio Urrutia, Manuel Marín y Mathias Riquelme.

Dione Rissios, que arbitró a Católica en Copa Chile 2024, ahora lo hará con Colo Colo (Photosport)

Los números de Dione Rissios en el profesionalismo

Desde su debut oficial en 2022 en la Primera B, la árbitro suma un total de siete encuentros dirigidos, dos de ellos en la máxima categoría del fútbol chileno. En ellos registró 25 tarjetas amarillas, realizó dos expulsiones y cobró un tiro penal.

¿Cuándo juega el Cacique?

Previo al estreno en la Liga de Primera 2025, Colo Colo jugará su tercer encuentro por el Grupo B de Copa Chile este miércoles 12 de febrero, cuando reciban en el Estadio Monumental a Unión San Felipe, a partir de las ocho de la tarde.

