Pato Yáñez confía en un buen partido ante Fluminense, pero tampoco se vuelve loco: “El empate no es malo para Colo Colo”

Colo Colo sale a la cancha este jueves para vivir una nueva noche de Copa Libertadores. Los albos recibirán a Fluminense en el Estadio Monumental, en un encuentro clave pensando en sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final.

El Cacique viene de un amargo empate sin goles ante Alianza Lima, resultado que obliga a sumar de a tres ante el Flu e ir a buscar la victoria a suelo peruano. ¿La razón? Pues para llegar más tranquilos al último partido ante Cerro Porteño en Paraguay.

Uno que adelantó lo que será este partido fue Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en ESPN afirmó que el equipo de Jorge Almirón tiene lo necesario para hacer una buena brega, aunque claro, también avisando que el empate no es malo si se analiza la tabla.

“Yo siento que todo lo que ha puesto Almirón sobre la Copa Libertadores; las emociones, la importancia y el trabajo, harán un buen partido ante Fluminense”, afirmó el Pato.

En ese sentido, el ex atacante lanzó que “aún con las bajas que son importantes, yo creo que Colo Colo va hacer un buen partido y me atrevería a decir que un empate no es un mal resultado dado cómo está la tabla”.

“El empate, para lo que ha venido rindiendo Colo Colo en este año, no es malo si se da”, concluyó el campeón de América con los albos en 1991.

Así marcha el Cacique en la Copa Libertadores 2024

¿Cuándo se juega el Colo Colo vs Fluminense?

El Cacique recibirá al Flu este jueves 9 de mayo desde las 20:00 horas en el Estadio Monumental. El encuentro será arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán Pérez.

