Colo Colo le abre el portón del Monumental a Joan Cruz: "Es un chico maravilloso, no tenemos problema con él"

Colo Colo venció por 5-4 al Deportivo Cali en un amistoso jugado en el estadio Monumental. Darío Lezcano cerró la victoria alba con un cabezazo tras un preciso centro de Carlos Palacios. Todo eso fue seguido con mucha atención por Joan Cruz, quien llegó hasta la tribuna Océano del recinto.

El volante ofensivo de 20 años con suerte sumó minutos en Real Oviedo B. Y ni siquiera fue incluido en la pretemporada del equipo. Todo eso hace pensar que habrá una transferencia en el futuro del prometedor zurdo surgido de la cantera colocolina.

A pesar de que existe una demanda en curso por el pase de Cruz al fútbol español, en la dirigencia de Blanco y Negro le dejaron abierta la puerta a su regreso. “En el tema de Joan Cruz van a tener que llegar los derechos de formación”, apuntó Daniel Morón, el gerente deportivo de la concesionaria.

“Con él no tenemos ningún problema. Al contrario. Es un chico maravilloso. Tomó una decisión con su representante de no renovar e irse. Pero era su derecho y su opción”, agregó el Loro respecto del mundialista Sub 17 en Brasil 2019.

Colo Colo le abre la puerta del Monumental a Joan Cruz con el ejemplo del Torta Opazo

Por cierto, Daniel Morón no se quedó ahí con sus palabras sobre Joan Cruz. “Las puertas están abiertas siempre para todos los colocolinos”, fue la declaración de principios que hizo el histórico arquero de Colo Colo campeón de la Copa Libertadores 1991.

Y se acordó de un regreso que está a punto de confirmarse apenas un semestre después de la salida: el de Óscar Opazo. “Está ese caso, que es un hecho que va a volver. Y tantos otros que volvieron, salieron muchas veces y nuevamente han vuelto”, ratificó Morón.

“Colo Colo no le cierra la puerta jamás a alguien de la casa. Con mayor razón si son de casa”, enfatizó el directivo. Y Joan Cruz calza con esa descripción. ¿Tendrá otra chance en el Eterno Campeón? El tiempo dirá…