La continuidad de Quinteros está en duda: “Si no cumple sus metas personales, no tiene intenciones de seguir”

Pese a un inicio de año complicado, Colo Colo ha podido enrielar el camino pensando en los últimos meses del 2023. Los albos siguen con vida en sus aspiraciones por gritar campeón en el torneo y de paso llegaron a la gran final de la Copa Chile.

Uno de los más contentos es Gustavo Quinteros, quien a pesar de la baja evidente de calidad de su plantel en comparación al del 2022, pudo sacarle rendimiento a varios jugadores, sobre todo a los formados en casa.

Con estos datos sobre la mesa la continuidad del santafesino en el Monumental pareciera estar por descontada. Sin embargo, de eso nada, ya que en la dirigencia de Colo Colo avisaron que el propio Quinteros se puso metas para ver si continúa o no como DT albo.

Daniel Morón, gerente deportivo del Cacique, afirmó a los medios tras la victoria sobre Cobreloa que “Gustavo Quinteros está feliz en Chile y en Colo Colo, pero si no cumple metas personales, no tiene intención en seguir”.

“Nos gustan los procesos largos, ambos coincidimos en puntos de encuentro y seguramente vamos a seguir avanzando con él, porque es un gran técnico, excepcional”, agregó.

En ese sentido, el ex portero señaló que “siempre tenemos nombres, no podemos tener las espaldas descubiertas en caso de que el técnico nos deje por alguna razón. A veces las selecciones levantan técnicos o a fin de año no se cumplieron metas o llega una oferta irrechazable”.

“Estamos atentos y tenemos cosas vistas para ir a la búsqueda, pero ahora no estamos buscando entrenador, para nada”, concluyó Morón.

¿Cuál ha sido el rendimiento de Gustavo Quinteros como DT albo?

El santafesino ha dirigido en Colo Colo un total de 147 partidos, con 74 victorias, 42 empates y 31 derrotas, dejando como saldo un 59.86% de rendimiento. Con los albos ha ganado la Copa Chile 2021, la Supercopa 2022 y el Campeonato Nacional 2023.

¿Cuándo es el próximo partido de Colo Colo?

El Cacique jugará este domingo 8 de octubre a partir de las 15:00 ante Palestino en el Municipal de La Cisterna. Este duelo será válido por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2023.