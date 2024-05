Gonzalo Castellani está viviendo un gran momento en Colo Colo. El volante argentino firmó hace unos pocos meses y, a pesar de un inicio algo complicado por la falta de físico, terminó siendo clave en la clasificación de los albos en la Copa Libertadores.

Lo notable es la historia de como el trasandino terminó fichando en el Cacique, esto cuando todo hacía apuntar a que pasaría el semestre sin jugar. En los últimos días de marzo el mediocampista estaba con el pase en su poder cuando recibió el llamado de Colo Colo.

Es más, según sus propias palabras, estaba arreglando las cosas de su hija para llevarla al colegio cuando fue contactado por Daniel Morón.

“Fue de forma muy directa con Daniel, me comuniqué el martes, estaba en mi casa preparando las cosas para llevar a mi hija al colegio. Me llegó el llamado de Daniel y me contó que había una posibilidad de poder incorporarme. La posibilidad me puse muy nervioso porque no todos los días llegan noticias así”, afirmó Castellani cuando fue presentado en el Cacique.

En ese sentido, el argentino señalo que “fue a pocas horas, me comentó que tenía que presentar la lista (de buena fe) lo antes posible por los tiempos. Le dije que no hacía falta negociación, ya que mi deseo era estar en este equipo. Lo pudimos cerrar, me mandaron los pasajes en la noche y ayer en la mañana ya estaba acá”.

Gonzalo Castellani de a poco se ha ido ganando un lugar en Colo Colo. | Foto: Photosport.

“Venía entrenando de forma personal, me siento muy bien más allá que tengo que estar preparado, lo necesito para estar bien con uno mismo, de la cabeza por cualquier cosa que pueda surgir, y esa preparación hace que sucedan cosas buenas y eso pasó”, concluyó.

En lo que va de año Gonzalo Castellani ha jugado un total de siete partidos en Colo Colo, siendo cinco en el Campeonato Nacional y dos en la Copa Libertadores. Suma 334 minutos de acción y cuatro titularidades con Jorge Almirón.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido del Cacique será ante Deportes Copiapó este domingo 2 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Monumental. El León de Atacama viene de vencer por 2-1 a Audax Italiano y marcha penúltimo con 12 puntos en el torneo.

