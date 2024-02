Colo Colo puede ver tres partidos oficiales de Godoy Cruz esta temporada. El cuadro de Mendoza será el rival del Cacique en la Fase 2 de la Copa Libertadores y ha dejado un inicio de la Copa de la Liga en Argentina al menos para tomar en consideración.

Pese a la marcha de una de sus grandes figuras, Tadeo Allende, el equipo comenzó con canasta limpia al cabo. Este 5 de febrero, gracias a un gol de Tomás Conechny, Godoy Cruz se impuso por 1-0 ante Lanús. Por tercera vez consecutiva, el Bodeguero entregó su valla imbatida.

Gran mérito de eso lo tiene el nuevo portero del Tomba: Franco Petroli, quien llegó desde River Plate para suplir la baja de Diego Rodríguez. El Ruso pasó a Argentinos Juniors, donde es dirigido por Pablo Guede. Por el momento, su reemplazante está en modo infranqueable.

Aunque frente al cuadro granate no tuvo que trabajar mucho. Recién después de una hora de partido, fue exigido mínimamente. Un remate del ex Unión Española Ramiro Carrera lo pilló bien ubicado. No fue requerido para esfuerzos mayores, algo que genera mucho elogio para el equipo dirigido por Daniel Oldrá. Particularmente para su zaga, que cuenta con un chileno.

Colo Colo mira de reojo: Godoy Cruz inicia 2024 sin conceder goles en tres partidos

Colo Colo y Jorge Almirón deben mirar con atención el inicio de Godoy Cruz, que encadenó tres victorias en la Copa de la Liga en Argentina. Son muchos los elogios para Pier Barrios y Federico Rasmussen, la dupla de centrales que tiene el elenco mendocino.

“Están pasando por un gran momento”, afirmó Daniel Oldrá respecto del ex Belgrano de Córdoba y de Rasmussen, un espigado defensor zurdo de 31 años que llegó desde Sarmiento de Junín. Pero incluyó a Lucas Arce y al chileno Thomas Galdames, además del golero Franco Petroli.

El DT de Godoy Cruz aseguró que “los cuatro del fondo más el arquero están muy sólidos. Ojalá podamos sostener esta seguridad en el fondo”. Una felicitación con tintes de un deseo. El 10 de febrero, el Tomba saldrá de nuevo al campo de juego en el fútbol trasandino.

Visitará a Belgrano de Córdoba en el estadio Julio César Villagra a contar de las 21:30 horas, según el horario de Chile continental. Después del duelo ante el Pirata, recibirá a Unión Santa Fe e irá hasta el Cilindro de Avellaneda para jugar ante Racing Club. Recién tras eso chocará contra Colo Colo en el duelo de ida por la Fase 2 de la Copa Libertadores de América.