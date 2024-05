Maximiliano Falcón fue el gran protagonista de la clasificación de Colo Colo a los octavos de final de la Copa Libertadores, con dos salvadas al último y un pisotón criminal que recibió. Peluca se graduó de ídolo, pero mantiene preocupados a los hinchas por una posible lesión grave.

Es por eso que Daniel Morón, gerente deportivo del Cacique, habló sobre el estado de Falcón. El defensa y el resto del plantel albo volvieron a Santiago durante la madrugada del jueves y después tuvieron el día libre, por lo que no ha sido observado con más atención. Pero está mejor.

“Hasta que llegó a Santiago estaba mucho mejor. Todos los jugadores tuvieron libre. Mañana (hoy viernes 31 de mayo) tendremos mejor información sobre lo que puedan decir los doctores y kinesiólogos, y si es necesario que se haga imágenes”, explicó Morón a D Sports.

“El golpe es descalificador, por llamarlo de alguna manera. Golpear así a un compañero de profesión no lo entiendo. Pero sucedió. Esperemos que Maxi no tenga una lesión más agravada y pueda estar con nosotros lo más pronto posible”, complementó el gerente deportivo.

El gran susto que pasó Maximiliano Falcón

La imagen de Maximiliano Falcón retorciéndose de dolor en el suelo marcó el final del empate de Colo Colo y Cerro Porteño. Alan Benítez, quien después recibió un ataque masivo en redes sociales de los hinchas albos, le puso un pisotón criminal en su pie de apoyo cuando se jugaban los descuentos.

Peluca temió lo peor. “Empecé a gritar porque me asusté por los (ligamentos) cruzados, me dolió mucho. El doctor me hizo el movimiento de la rodilla y, aparentemente, está firme. Debe ser un esguince grado dos o tres”, dijo inmediatamente después del partido.

Si bien falta confirmar cuál es el grado de su lesión, lo seguro es que no estará para enfrentar a Deportes Copiapó este domingo por el Campeonato Nacional. La buena noticia es que después de eso iniciará el receso del torneo, por lo que tendrá unas semanas para recuperarse y descansar.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.