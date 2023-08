El capitán de Colo Colo, Esteban Pavez, se ganó el odio de Coke Hevia. El periodista reaccionó furioso contra el mediocampista y lanzó dardos por las declaraciones del jugador en la rueda de prensa conjunta de Universidad de Chile y el Cacique, en la previa del Superclásico.

Para entender el contexto, Jordhy Thompson aparece cerca de partir de Colo Colo, pero Blanco y Negro ya ha rechazado varias ofertas de los Xolos de Tijuana. Pavez aseguró que el joven futbolista ya “tiene su cabeza en México” y lo mejor es que parta ahora mismo, incluso si se pierde el Superclásico.

En el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, Coke Hevia manifestó que fue “impresentable lo de ayer, no lo había visto nunca. Yo he visto evangelizaciones en la selección chilena, pero así no. Me extraña porque Pavez me parece un buen jugador y un buen líder, pero en esta se equivocó mal”.

El comentarista explica: “¿cuál es el tema? El representante de Pavez es el mismo que Thompson. Es evidente, ¿Cómo se te puede ocurrir decir a tres días del Superclásico que uno de los jugadores más importantes de Colo Colo se tiene que ir? Y si es verdad, no lo dices”.

Cabe recordar que Claudio Borghi ya había mostrado desacuerdo en las palabras de Pavez sobre Thompson, y el mismo presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, se mostró en desacuerdo con la opinión del futbolista.

¿Cuáles son los números de Jordhy Thompson en Colo Colo?

Jordhy Thompson ha jugado un total de 26 partidos con la camiseta de Colo Colo. En ellos ha marcado 6 goles y ha otorgado 1 asistencia.

¿Cuándo es el Superclásico?

El Superclásico 194, entre Universidad de Chile y Colo Colo, se jugará el sábado 2 de septiembre a las 15:00 horas. El estadio Santa Laura recibirá el partido, válido por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2023.