Colo Colo tiene la gran oportunidad de ser puntero del Campeonato Nacional y caminar hacia el título, pero sufre una complicación en plena recta final. Los albos pierden a Jorge Almirón, quien fue sancionado luego de su altercado con el árbitro José Cabero en el torneo.

El entrenador del Cacique fue expulsado contra Universidad Católica por doble tarjeta amarilla, pero lo más grave vino después. En su informe arbitral, Cabero lo acusó de apretarle mano “fuertemente, de manera irracional, desafiante e intimidante”, además de “violentamente” acercarlo hacia él, tras la expulsión.

“Me excedí y me expulsó. Perdí la cabeza. No me puede pasar, porque Colo Colo es un equipo muy gran y lo perjudico. Disculpas sinceras. Me equivoqué y acataré las consecuencias. Ojalá el tribunal no sea tan drástico, no lo haré más, de verdad”, se disculpó Almirón unos días después.

Este martes se conoció el castigo del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que decidió darle tres fechas de sanción en el Campeonato Nacional. “Un partido por la doble amarilla y dos más por los actos posteriores”, explicaron. Fue un fallo dividido, porque tres miembros (de siete) querían darle un partido más al técnico por su reacción frente a Cabero.

Jorge Almirón conoció su castigo tras ser expulsado en Colo Colo | Photosport

Los partidos que se pierde Jorge Almirón en Colo Colo

Con esto, Jorge Almirón se perderá los partidos frente a Huachipato (domingo 13 octubre) y Unión La Calera (miércoles 16), ambos pendientes. Además, no dirigirá ante Palestino (domingo 20) en la fecha 28. Ahí cumplirá su sanción de tres enfrentamientos, dictada por el tribunal.

El DT de Colo Colo volverá a la banca en el duelo contra Deportes Iquique en la fecha 29 y luego repetirá ante Deportes Copiapó en la fecha 30. O sea, podrá dirigir en los dos últimos enfrentamientos del torneo. Además, está habilitado para dirigir de forma normal en la Copa Chile.