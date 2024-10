El presidente de la ANFP recalcó que el jugador no tiene permiso para disputar el partido ante Calera este miércoles.

Pablo Milad anuncia baja obligada en Colo Colo: “Carlos Palacios no puede jugar”

La fecha de Eliminatorias sigue sumando coletazos. A la derrota de la selección chilena y que se ubica en el último puesto de la tabla, apareció un nuevo foco de conflicto por el caso de Carlos Palacios.

Esto porque desde la ANFP indicaron que el jugador de Colo Colo no podría sumar minutos en el duelo pendiente ante Calera por su abrupta salida de la Roja. Lo que sería una baja de palabras mayores en plena definición del campeonato.

Pero lo que comenzó como un rumor, finalmente fue aclarado por el mandamás del fútbol chileno. Pablo Milad ahora despejó todo tipo de dudas que se generaron en las últimas horas.

“El artículo quinto inciso 1 de FIFA prohíbe que cuando un jugador sale unilateralmente para jugar, debe estar cinco días sin jugar por su equipo. Se liberó a petición del jugador. Fue petición el jugador. A veces es por lesión, como Pavez, que estaba enfermo”, apuntó Milad tras la derrota ante Colombia.

Palacios siguió el partido de Chile ante Colombia pero no emitió comentarios sobre el equipo.

Luego, se le volvió a consultar por el estado de Carlos Palacios. A lo que Pablo Milad respondió tajantemente: “No puede jugar”. Por lo que sería una nueva baja para el equipo de Jorge Almirón.

“No me consta que haya querido jugar por Colo Colo. Pero no ha jugado, eso es lo que me importa”, cerró el mandamás del fútbol chileno ofuscado por el tema.

¿Pede jugar Carlos Palacios por Colo Colo?

Ante esto desde el Cacique recalcaron que la Joya tiene permiso para poder jugar este miércoles ante La Calera. “Ya terminó la fecha FIFA. Él esta concentrado con nosotros. También va a llegar Cortés y Cepeda. Ahora depende del profe”, recalcó Arturo Vidal sobre la situación de Palacios.

Ahora el tema podría escalar ya que el Cacique puede llevar el caso directamente a la FIFA.

“Lo que puede pasar es que Colo Colo apele a FIFA porque hay un comunicado que dice que fue liberado por temas personales. Se ha cumplido el plazo porque la fecha FIFA termina hoy, son cinco días posteriores que no podría jugar, pero Colo Colo puede apelar por lo que dice oficialmente la ANFP”, agregó Christopher Brandt en ESPN. Por lo que ahora empiezan a jugarse horas claves.