Los hinchas de Colo Colo pasan el mal sabor de boca que les dejó la Copa América con la Copa Chile, certamen donde los albos siguen firme.

Los albos se metieron en semifinales de la etapa regional, luego de vencer sin problemas por 3-1 en el estadio Monumental a O’Higgins, en una llave que terminó con un global de 5-3.

Uno de los jugadores que tuvo buen rendimiento en el Cacique fue Carlos Palacios, quien justamente está haciendo noticia, porque en Argentina aseguran que Boca Juniors otra vez lo tiene en carpeta como posible refuerzo.

La Joya Palacios habla de Boca

Tras el triunfo de Colo Colo ante O’Higgins habló la Joya Palacios, quien comentó la opción Xeneize, aunque dijo que no tiene mucha información al respecto.

“No he sabido nada y no he conversado con nadie. A mí no me ha llegado nada. Pero contento, feliz de que reconozcan el trabajo que uno está siendo. Uno trabaja para ser mejor jugador y fuera de la cancha mejor persona”, dijo el ex seleccionado nacional.

Carlos Palacios tuvo un buen nivel ante O’Higgins. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Luego, agregó que en el verano tuvo conversaciones con Juan Román Riquelme, presidente de Boca: “He venido trabajando bien. En enero tuve la posibilidad de conversar con él (Riquelme) varias veces. Compartimos palabras y me dio consejos. Siento que me ayudaron en todo lo que ha pasado en este tiempo. Yo feliz de jugar en Colo Colo y ayudar al equipo con mis compañeros”.

Sin embargo, Carlos Palacios fue enfático en reconocer que está abierto a negociar con el equipo de Gary Medel y que espera que sea lo mejor para todos.

“La verdad, como siempre he dicho: que lo que pase sea beneficioso para todos. Todo se puede conversar, todo se puede arreglar“, cerró.

Toda la actualidad del deporte chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.