Damián Pizarro se transformó en el gran proyecto del fútbol chileno. En tiempo récord, el delantero de 19 años se afianzó en el ataque de Colo Colo y logró dar el gran salto hacia el Udinese para disputar próxima temporada disputará la Serie A.

Un despegue que fue abordado por Carlos Caszely, quien aconsejó al joven ariete desde que llegó al Cacique. Por lo mismo, el rey del metro cuadrado detalló los diversos tips que le entregó a “Demian” para corregirlo en su camino de consagración.

“A Damián Pizarro lo sacan de la U y llega solo a Colo Colo a los dos meses. No es que lo hayan ido a buscar. Cuando lo vemos entrenar impresiona porque tiene buen porte, pero no le sabía pegar a la pelota. Por eso tienen que enseñarle. Pero eso se enseña de chico, en la selección se enseña táctica, no técnica”, apuntó en Círculo Central.

Pizarro disputó su último partido ante Copiapó y el próximo semestre jugará en la Serie A

Caszely también recalcó el problema que se registra en el fútbol formativo de Chile y que se evidenció con Pizarro. “Esto lo vengo diciendo hace tiempo. Hasta los 18 enséñales a pararse, pero a este chico nunca se lo enseñaron porque hacía goles en cadetes al ser más grande que el resto”, detalló el ex seleccionado nacional.

El último consejo a Damián Pizarro

A su vez, Carlos Caszely explicó el último tips que le dio a Pizarro antes de dejar el Estadio Monumental. Pero el destacado ariete nacional recalcó que esta abierto a ayudar a los jóvenes talentos que deseen recibir una mano para mejorar en sus rendimientos.

“El otro día fui al Monumental y hablamos harto rato. Me contó que lo que hablamos en la comida de Colo Colo el año pasado lo tomó en consideración. Yo le daré consejos a chicos de cualquier equipo, porque soy agradecido del fútbol. Por eso doy consejos. Le dije cómo debía prepararse para finiquitar, pues le cuesta acomodar su cuerpo. ¿El consejo? Lo que digo siempre, mente fría y cuerpo caliente en el área para finiquitar”, sentenció.