Durante las últimas semanas, un nombre que aparece con frecuencia entre los más destacados del campeonato de Fútbol Joven es el de Franco Garrido, que juega en la Sub 16 de Colo Colo, y que es el nieto del ídolo albo Carlos Humberto Caszely.

Precisamente el atacante hizo noticia el fin de semana, luego que el Cacique se coronara campeón del Torneo de Apertura 2024, tras vencer en la definición, en Quilín por 3-2 a Universidad de Chile. Un logro que pone orgulloso a su abuelo.

Sin embargo, hay un tema que le hace ruido al Chino, y ese es que su nieto no esté en consideración de la Selección Chilena para los microciclos de las series juveniles, y en diálogo con Círculo Central, aseguró que a su nieto no lo llaman por su parentezco.

“Uno de los grandes problemas de Franco es el apellido. Nunca lo han llamado a microciclos en la selección. Hizo 20 goles en 26 partidos el año pasado. Ahora hizo 12. Es goleador. No le pidan que se pase a tres o cuatro, que haga túneles ni sombreros. El chico es goleador. Pero como tiene el apellido…”, afirma Caszely.

En esa línea, el Chino agrega que “el otro día jugó fuera de Santiago, lo fui a ver y decían paren al 7 que es bueno. Cuando les dijeron que era el nieto de Caszely, empezaron a gritarle weon malo, juegas por el apellido. Así es el chileno, nuestra idiosincrasia”.

El guiño de Caszely a Fernando Felicevich

Ante esta ausencia de Franco Garrido de los microciclos en las selecciones juveniles, el ídolo de Colo Colo fue más allá y le hizo un guiño público al polémico representante Fernando Felicevich para que tome las riendas de su futuro y así pueda “llegar a La Roja“.

“Voy a tener que llamar a Felicevich para que lo convoquen. No tiene empresario, no me meto en verdad, que lo vean los papás, pero sí sé que en Colo Colo hay tres chicos muy buenos en la Sub 15 representados por él“, aseguró en tono jocoso Carlos Caszely.

