Colo Colo no pudo superar a Deportes Limache y en la primera fecha de la Copa Chile solo igualó 2-2 ante el elenco que este año disputará por primera vez el campeonato de primera división.

El cuadro tomatero sorprendió al Cacique y por varios pasajes puso sobre las cuerdas al actual monarca nacional. Lo que de inmediato genero criticas sobre Brayan Cortés. Es que el portero se despidió dos veces de los albos, y finalmente a principios de año cerró su retorno a Colo Colo.

Por lo mismo, no se le perdonó el error en el primer gol ante Limache. Lo que se reflejó en redes sociales donde varios hinchas se lanzaron contra el portero en sus redes sociales. Así lo publicaron varias cuentas partidarias del albo como ColocolinosCl y siemprealbocom. “Ándate malo cu…”, fue uno de los mensajes que recibió el iquiqueño.

Pero lo llamativo fue la potente respuesta de Cortés que no cayó en los insultos y puso la calma. “Tanto odio. Apoye no seas como la mayoría que no sabe ni siquiera el 1% de mi vida. Abrazo, éxito!”, replicó el “1” albo que luego subió su nivel y se transformó en pieza clave en el equipo de Almirón.

La respuesta de Cortés contra furioso hincha

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo ahora enfrenta la segunda fecha de la Copa Chile. El equipo de Jorge Almirón viaja hasta Valparaíso para medirse ante Santiago Wanderers el lunes 3 de febrero a las 18:00 horas. Tras ello, será local el 9/2 contra San Felipe también por el mismo torneo. Ambos duelos serán transmitidos por TNT Sports.

