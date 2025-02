El año 2025 para Colo Colo está marcado por el Centenario, el cual apunta a lograr una exitosa campaña en Copa Libertadores y las leyendas albas paseándose por Chile jugando partidos.

Pero en el plano femenino, las dirigidas por Tatiele Silveira quieren seguir brillando en la categoría y también se sumarán a los homenajes colocolinos. Por ello, apuntan a amistosos de lujo.

Así lo dejó en claro Carlos Caszely, el ídolo albo que reveló los detalles de la fiesta que prepara Blanco y Negro para este 2025. Y ahí, rivales que traen la nostalgia de la Copa Libertadores 1991 asoman en el horizonte.

Caszely contó la firme

Durante su participación en ADN Radio, Carlos Humberto Casezely contó todos los detalles de la fiesta alba para el Centenario que planean en el equipo femenino. Y ahí, avisó que se espera un Monumental repleto.

“Se sabe que el equipo femenino también va a jugar cuatro partidos a estadio lleno por el Centenario”, partió diciendo el “Rey del metro cuadrado”. Por eso, se animó a dar algunos nombres de los equipos que llegarán a la fiesta del Cacique.

Publicidad

Publicidad

“Están viendo para traer a Boca, Olimpia femenino y no me acuerdo los otros equipos. Me imagino que van a llenar el estadio, porque en el femenino va la mamá, el papá, el abuelo, la guagua. Es una fiesta maravillosa”, dijo Caszely.

ver también ¿Siguen en Colo Colo? La importante noticia que recibieron las albas Ryann Torrero y Yenny Acuña

Por ello, habrá que esperar a las próximas jornadas para conocer el detalle y el itinerario de los amistosos albos con tinte copero. Por lo pronto, el Campeonato Femenino iniciará el fin de semana del 8 y 9 de marzo para Colo Colo.