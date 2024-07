Colo Colo se traslada hasta el sur para jugar un partido amistoso contra Deportes Puerto Montt en el estadio Chinquihue. Entre los citados de Jorge Almirón hay uno que puede debutar como profesional: se trata de Bastián Silva, el capitán del equipo de proyección del Cacique.

Almirón ya había avisado que le daría minutos a jugadores jóvenes y, junto a jugadores estelares y Bastián Silva, los canteranos Leandro Hernández y Nicolás Suárez vuelven a entrar en la nómina alba.

¿Pero quién es Bastián Silva? El juvenil de Colo Colo es citado por primera vez con 20 años. Es mediocampista ofensivo y nació el 5 de enero de 2004. En la proyección de los albos es el capitán y uno de sus goleadores.

El novel jugador llegó a los ocho años a Colo Colo y no se fue más. Siempre destacado en las categorías del Cacique, su rendimiento lo llevaron a la sub 15 y sub 17 de la selección chilena.

Cumple su sueño en Colo Colo

A principios de año, Bastián Silva ganó la Supercopa de la proyección y conversó con AS Chile: “llegué a los ocho años, llevo toda mi vida en Colo Colo, sé cómo es esto y sé que si sigo perseverando tarde o temprano me llegará la oportunidad, y ahí es donde tengo que estar preparado”, dijo.

Sobre la posibilidad de ser citado agregó que “eso se va dando con el tiempo, como uno vaya jugando o sacando rendimiento. Estamos tranquilos, entrenando duro y estar preparado cuando toque entrenar o quizás debutar si se da, que es el sueño que uno quiere”.

Bastián Silva, el juvenil de Colo Colo que cumple su sueño.

Y el sueño llegó cinco meses después con el llamado de Jorge Almirón, que lo consideró para el viaje a Puerto Montt. El partido de Colo Colo contra los albiverdes puede ser el estreno y debut de Bastián Silva.

¿Cuándo juega Colo Colo contra Puerto Montt el amistoso?

Colo Colo visita a Deportes Puerto Montt este miércoles 17 de julio, desde las 20:00 horas de Chile, en el estadio Chinquihue. El duelo será abierto para hinchas locales y visitantes.