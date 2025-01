Colo Colo concluyó su participación en la Serie Río de La Plata, donde empató con Peñarol y venció a Huracán en tierras uruguayas. Ahora, los albos están de vuelta en Santiago para continuar con la pretemporada y prepararse de cara al amistoso contra Racing este sábado 18 de enero.

En el regreso a Chile, Arturo Vidal habló con los medios de comunicación e hizo un balance sobre los primeros desafíos del año. “Los partidos no se pudieron jugar de la mejor forma porque las canchas no estaban en las mejores condiciones, las pelotas eran malas, pero lo importante era jugar”.

Además, se refirió a lo que fue la salida de Maximiliano Falcón. Luego de varios días de incertidumbre, donde no se presentó a la pretemporada del Cacique, el defensa llegó a un acuerdo para su salida del equipo. Partirá al Inter Miami.

“Está bien, él sabe que se equivocó, pero ya está. Le dijimos que aproveche esta oportunidad y que no vuelva a hacer lo que hizo, porque el cariño que se había ganado acá es muy difícil lograrlo y eso lo tiene que cuidar. Siempre fue un jugador querido y todo quedó ahí, se fue bien con nosotros“, dijo el King.

Vidal reveló qué le dijo a Maximiliano Falcón en su salida de Colo Colo

En Colo Colo reaccionan a la salida de Maximiliano Falcón

Una reacción mucho más dura tuvo Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien le cerró las puertas a Maximiliano Falcón en el futuro. “El fútbol es tan dinámico que trato de no tener rencor con nadie, trato de ser una persona que no me guardo nada ni me echo karma encima“, señaló.

“Si me lo preguntan hoy, yo diría que no vuelve si yo estoy de presidente“, añadió Mosa. “Si me lo preguntan en un año más o dos, respondería en ese momento, pero yo y la hinchada quedamos dolidos con Falcón. Muy dolidos“, concluyó.