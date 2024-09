Hubo que sufrir, pero lo que hizo Colo Colo el martes en la noche por Copa Libertadores es digno de cuartos de final de la competencia. El elenco de Jorge Almirón consiguió un empate con sabor especial, pues mereció mucho más.

Y se puede lamentar no haberse quedado con la victoria. Sin embargo, en la previa, muchos temían a lo que podría hacer River Plate en el Monumental de Macul.

Al final, el fantasma fue exorcizado con buen juego y algunos destacados rendimientos personales. Carlos Palacios y Arturo Vidal fueron dos de los mejores en cancha y demostraron que Colo Colo está para cosas grandes.

Por otro lado, los argentinos deberán hacer su propio análisis. El cuco que venía por los tres puntos a Santiago no apareció. Si bien un par de minutos de buen juego bastaron para marcar, el elenco del Muñeco Gallardo claramente quedó al debe.

Análisis de Youtuber argentino: enamorado de Palacios

Con más de 200 mil seguidores en Instagram y alrededor de la misma cantidad en YouTube, Diego Yudcovsky es uno de los streamer de fútbol con mayor impronta en el país hermano allende los Andes.

Su análisis es simple: el Millonario debe agradecer el empate. “El empate que sacó River es una victoria”, comenzó diciendo el streamer trasandino, que quedó sorprendido con lo mostrado por el elenco de Gallardo en Chile.

“Lo de River me sorprende más de lo que me preocupa. No es más el equipo de Gallardo de antes. Aunque salga campeón de la Libertadores, no se compara con ninguno de los equipos del Muñeco”, enfatizó, señalando la figura de Colo Colo.

“Román, te hablo a vos. Había que poner la guita por Carlos Palacios. El partido que jugó es directamente para que ya te lo asegures para el próximo mercado de pases”, analizó Diego Yudcovsky, quien, por último, alabó al equipo chileno.

“Lo de Colo Colo me dejó mudo. El equipo de Almirón es un verdadero equipo”, cerró.