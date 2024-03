Ex presidente de Colo Colo se lanza contra Aníbal Mosa por viejos nexos con Esteban Paredes

Colo Colo se alista para volver al ruedo en el Campeonato Nacional, y lo hace con un clima caldeado a nivel dirigencial, porque se vienen cambios en el interior de Blanco y Negro.

Este miércoles anunció su renuncia al directorio de ByN Eduardo Loyola, instancia que obliga a que se realice una nueva elección de presidente, movida a cargo de Aníbal Mosa, quien sueña con quitarle el cetro a Alfredo Stöhwing.

La jugada del empresario de origen sirio empieza a ser comentada poco a poco, y uno de los que alzó la voz fue Peter Dragicevic, ex presidente de Colo Colo, quien estaba a cargo del club cuando los albos quebraron en 2002.

Dragicevic contra Mosa

El ex timonel albo conversó con RedGol y analizó la posible vuelta de Mosa a la testera del equipo del estadio Monumental, situación que no le agrada mucho y puso como ejemplo el nexo del puertomontino con Esteban Paredes, ex capitán del Cacique.

“Yo no quiero emitir juicios de valor con respecto a Mosa, pero cuando hay contradicciones del tamaño de las que plantea Mosa la verdad es que a uno lo llama a la cautela y a la reflexión, pero él identificará al colocolino”, explicó.

“Él se empeñó en entregarle un premio a Paredes por superar la marca de Chamaco Valdés, alguien que es colocolino de la edad de él tiene que saber que a los ídolos hay que cuidarlos, no tratar de superarlos. La persona que va a superar al otro al menos que se le exige es que sea un tipo identificado con Colo Colo o formado en Colo Colo y no a un afuerino. Cuando suceden esas cosas uno entra en la duda”, agregó con dureza.

Lo cierto es que Blanco y Negro tendrá nuevas elecciones de presidente en abril, instancia donde Aníbal Mosa espera dar el golpe y destronar al bloque de Leonidas Vial.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Everton por el Campeonato Nacional?

El partido entre Colo Colo y Everton por la sexta fecha del Campeonato Nacional se jugará este sábado 30 de marzo, a partir de las 18:00 horas en el estadio Monumental.

