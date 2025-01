Colo Colo sigue trabajando en la búsqueda de refuerzos para la temporada 2025. Hasta ahora, los albos han anunciado el fichaje de Claudio Aquino, quien se incorporará pronto a los trabajos de pretemporada que desde este jueves 2 de enero se realizan en La Serena.

La vacante del arquero parece haberse resuelto luego de que Jorge Almirón presionara por la estadía de Brayan Cortés, pero aún queda definir las llegadas de un 9 y un extremo. Es así como en los últimos días se nombró como posibilidad a Ángelo Sagal, atacante del Apollon Limassol de Chipre.

¿Qué tan cierta es esa opción? El mismo futbolista respondió. En diálogo con TNT Sports, Sagal comentó que no sabe mucho de este rumor y que se enfoca en su actual equipo. “La realidad es que no sé nada sobre esto. Si no hay nada concreto, me enfoco en el día a día“, aclaró.

“Estoy en medio de la temporada acá (en Chipre). Acabamos de ganar el clásico en Limassol. Por ahora, Apollon es mi equipo y seguiré acá“, declaró Ángelo Sagal.

Ángelo Sagal confirmó que seguirá en Apollon Limassol

Sagal no es opción: el mercado de Colo Colo

Colo Colo sigue moviéndose en el mercado de pases. Claudio Aquino ya está confirmado y se espera que se integre pronto a la pretemporada. Brayan Cortés seguirá siendo el arquero del Cacique, pese a que su gran deseo era continuar su carrera en el fútbol extranjero. No se dio.

En cuanto al centrodelantero y al extremo, los nombres que quiere Jorge Almirón son Salomón Rodríguez (de Godoy Cruz) y Sebastián Villa (de Independiente Rivadavia).