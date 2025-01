Una reacción en cadena provocó la decisión oficial de Colo Colo de darle la salida al uruguayo Maximiliano Falcón, para ser vendido al Inter Miami de Estados Unidos. Entre ellas está Alfredo Stöhwing, ex presidente de Blanco y Negro que fue con todo.

Luego de que el club aceptara la oferta que el representante del jugador, Gerardo Arias, puso sobre la mesa, las arcas albas recibirán un total de US$2.5 millones de dólares por la venta del “Peluca”, además de quedarse con el 15 por ciento de su carta.

Todo lo que rodeó la polémica de Falcón agotó la paciencia de Stöhwing, quien sacó la voz tras la reunión de Blanco y Negro para ir con todo en contra del uruguayo, y repasar el actuar del actual presidente Aníbal Mosa en todo este entuerto.

Stöhwing ataca a Falcón tras su salida de Colo Colo

“Toda esta teleserie no ha hecho más que perjudicar mucho a la institución, a mi modo de ver, y sienta un mal precedente, porque nos genera un daño futbolístico que no debió extender más de los 15 días que no se presentó a entrenar”, expresó el directivo.

Stöhwing siguió con su ataque y agregó que “si hubiera participado la gerencia deportiva y no se manejara tan unilateralmente, esto no se producía. Lo que hizo Falcón no se le hace a Colo Colo. Le deseo la mejor de las suertes, pero estoy muy defraudado de su comportamiento con respecto a la institución”.

“La responsabilidad es del jugador por no presentarse, pero siendo éste un club complicado, las cosas se pudieron manejar mejor. Si ya vimos lo de Brayan Cortés. Es el costo de centralizar todo en una persona (Mosa), como es el estilo de esta administración”, finalizó el ex mandamás albo.

¿Cómo fue el paso de “Peluca” por el Cacique?

Maximiliano Falcón aterrizó en Colo Colo en octubre del 2020 y de allí en adelante se transformó en un pilar defensivo del club, donde ganó seis campeonatos. En cuanto a sus números, jugó 158 encuentros con 13.525 minutos en cancha, donde anotó ocho goles y realizó dos asistencias.